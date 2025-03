Todo era creíble hasta que las fotografías del lugar, sobre todo las aéreas, mostraban una realidad diferente a la del relato esparcido por todo el mundo. En el predio –una hectárea, se dijo oficialmente– no había ningún vestigio de uno o tres hornos crematorios –es necesario aclarar que un horno que convierte un cuerpo en cenizas necesita de 800 a mil 200 grados centígrados de calor mantenido durante varias horas y, desde luego, alguna chimenea–, aunque sí existían artefactos usados para entrenamientos físicos extremos.

Por si eso no nos horrorizaba lo suficiente, en una entrevista radiofónica la activista Indira Navarro detalló que el rancho Izaguirre , como se conocía al predio, llevaba operando más de tres años y relató que lo más espeluznante fue que a varios jóvenes los obligaban a matar y a cavar hoyos, ponerles piedras y prenderles fuego para incinerar los cuerpos.

Después de saber que esas organizaciones eran capaces, por medio de sus sicarios, de mutilar, degollar o deshacer cuerpos humanos en tinas llenas de ácido, enterarnos de que también convertían los cuerpos de sus enemigos en cenizas no parecía nada lejano a sus prácticas criminales.

Ayer, en la misma conferencia, se trató de aterrizar en la realidad lo sucedido en el rancho Izaguirre, no es buena señal que quienes defendieron su verdad –la mayoría miembros de medios integrados a la plataforma YouTube–, plasmada en fotografías y videos, sean los mismos de quienes se dice han estado al servicio de uno de los personajes más oscuros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque eso de ninguna manera destruye la evidencia.

Hoy se habrán de confirmar o desmentir muchos de los relatos que se han dado alrededor del rancho Izaguirre, del que por cierto no conocemos quién es el dueño, porque como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, es necesario que prevalezca la verdad por sobre todas las cosas.

Y, por cierto, las medidas anunciadas ayer en la mañanera para combatir las desapariciones son un instrumento que ya se habían tardado en construir. Sólo un dato para mostrar la urgencia: en las morgues de todo el país se hallan 31 mil cuerpos no identificados y aunque se tienen las huellas dactilares y el ADN de cada uno, no se puede decir quiénes son. Eso no tiene paralelo.

De pasadita

En la entrega de ayer de Ciudad Perdida, el duende tipográfico metió su mano y el octavo párrafo fue modificado hasta quedar poco o nada entendible, así que lo repito aquí para que sea bien comprendido. Debió decir: Ya en el terreno de los hechos, ni el horno ni los cerdos ni el cocodrilo o el león , lo demás se ajusta a lo escrito originalmente. Contra las manos invisibles de la redacción nada se puede.

