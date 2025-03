L

a vida en el ácido: Trump dice que no quiere automóviles armados en México y Canadá. Inclusive antes del 2 de abril –la fecha en que anunciará el paquete de aranceles recíprocos con el mundo– dará a conocer su política tarifaria sobre las importaciones automotrices. Podría ocurrir este fin de semana. O no. Sus contradicciones no tienen final. Son malas noticias, en primer lugar para los automovilistas de Estados Unidos. Tendrán que pagar entre 10 y 15 mil dólares por vehículo fabricado en su territorio, a partir de que la mano de obra es más costosa. Puede suceder que los consumidores opten por quedarse con su automóvil actual, como ha sucedido en tiempos de alta inflación. Será buena temporada para el mercado de automóviles usados. Por supuesto también son malas noticias para los exportadores canadienses y mexicanos. En una llamada telefónica desde el Despacho Oval, Trump recientemente dio una noticia ingrata a los ejecutivos que dirigen de la industria: Mary Barra, de General Motors; John Elkann, de Stellantis, y Jim Farley, de Ford. Prepárense , les advirtió. Como quien dice, voy derecho y no me quito .

La ilusión se pierde al último: Wall Street subió 2 por ciento esperando que el golpe no sea tan duro.

El sector automotriz venía experimentando tiempos estelares hasta la llegada de Trump. De acuerdo con cifras de INEGI, durante el periodo enero-diciembre de 2024, se produjeron 3 millones 989 mil 403 unidades, vehículos ligeros, que significó una incremento de 5.6 por ciento respecto al mismo lapso de 2023. Fueron exportadas 3 millones 479 mil 86 unidades, lo que representó una variación de 5.4 por ciento frente al mismo periodo de 2023. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones, casi 80 por ciento; es decir, 2 millones 771 mil 287 unidades. Aún para un país con recursos como el vecino, será un desafío remplazarlas.

Blanco será absuelto

A menos que las 251 diputadas de todos los partidos voten a favor de continuar el juicio de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco, el pleno de la Cámara enviará al archivo el expediente. El ex futbolista ha sido acusado por su propia media hermana de un intento de abuso sexual. La presidenta de la Comisión de Igualdad, la morenista Anaís Burgos, hizo un llamado para que las legisladoras no permitan que el presunto delito quede impune. Cuauh-témoc tendría que ser despojado del fuero y someterse ante un juez del fuero penal. Sin embargo, es difícil que ocurra. Vale recordar que fue la impunidad lo que llevó a su caída al PRI y al PAN.