Imamoglu pasó su primera noche en la cárcel de Silivri, en las afueras de Estambul.

Imamoglu, candidato con 15 millones de votos

Pese a su detención, fue elegido antier por abrumadora mayoría candidato del CHP, principal partido de la oposición, para las elecciones presidenciales de 2028, con 15 millones de votos.

Erdogan ha dominado la política turca desde 2003, primero fue premier y luego presidente.

Dejen de perturbar la paz de nuestros conciudadanos con sus provocaciones , advirtió ayer el presidente a la oposición en un discurso televisado.

En tanto, en un mensaje enviado desde la cárcel, Imamoglu se mostró desafiante.

Llevo una camisa blanca que no podrán manchar. Tengo un brazo fuerte que no podrán torcer. No retrocederé ni un milímetro. ¡Ganaré esta guerra! , aseguró en un mensaje que difundieron sus abogados.

Ante las protestas, las autoridades turcas intentaron cerrar más de 700 cuentas en X, informó la plataforma.

La Unión Europea calificó de inaceptable el arresto del opositor.