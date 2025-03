Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 25 de marzo de 2025, p. 26

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el pleno de la Cámara de Diputados discutirá y votará hoy si devuelve a la Sección Instructora la solicitud de desafuero del ex futbolista y hoy diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado por la fiscalía general de Morelos del presunto intento de violación a su media hermana.

Un grupo importante de diputadas, así como las bancadas de PAN y MC anticiparon su voto en contra del dictamen que declaró el jueves notoriamente improcedente la solicitud de desafuero. Morena, PRI y PT decidirán en sus reuniones previas a la sesión el sentido de su voto.

En breve entrevista, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que no hay línea para favorecer a Blanco. Con nadie he hablado, cada uno tiene su propio criterio. No hay ninguna coerción , señaló cuando salía de la cámara acompañado del vicecoordinador del PVEM, Raúl Bolaños, uno de los tres diputados que votaron el jueves por desechar la petición de desafuero.

El dictamen de la Sección Instructora es el único punto a debate en la sesión de hoy. El acuerdo para la discusión prevé que cada bancada presente su postura en al menos dos rondas de intervenciones desde la tribuna. Cuando el asunto se considere suficientemente discutido se someterá a votación nominal; esto es, el sufragio de cada diputado se verá reflejado en el tablero y la decisión se tomará por mayoría simple.