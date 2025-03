▲ Ejidatarios de Campeche y Yucatán, durante una reunión informativa el fin de semana en el poblado de Pomuch, municipio de Hecelchakán, Campeche, en la que acordaron no entregar sus terrenos a Engie Group hasta alcanzar un acuerdo justo. Foto La Jornada

El pasado fin de semana, los representantes de Engie Group no asistieron a una reunión informativa convocada en Pomuch, Campeche, lo que indignó a los labriegos y los llevó a consolidar un frente común en defensa de sus tierras.

Directivos de la empresa no asistieron a una reunión

Detalló que la compañía no cumplió con el pago en el plazo establecido de un año, lo que permitió a los ejidatarios sesionar el 19 de enero de 2025 para rechazar los acuerdos previos, decisión que ya fue inscrita ante el Registro Agrario Nacional.

Pedro Yam explicó que ya estableció contacto con otros ejidos como Santa Cruz, Poc Boc, San Bernardo y Kopomá, este último en Yucatán, para coordinarse en la negociación.

La empresa ofrece 30 pesos por metro cuadrado, mientras que los ejidatarios exigen 500 pesos. Además, consideraron que Engie Group ha intentado negociar con cada localidad por separado, para debilitar su posición.

Amilcar Canul Poot, representante del ejido Santa Cruz, señaló que no está contra el proyecto, pero sí exige condiciones justas. Si todo es legal, ¿por qué piden que no informemos a otros ejidos? , cuestionó, refiriéndose a intentos del consorcio por evitar que compartan información sobre los pagos ofrecidos. La asamblea reiteró que las tierras no se entregarán hasta alcanzar un acuerdo justo, y anticiparon más acciones conjuntas para presionar a la empresa y a las autoridades. Los líderes ejidales apuntaron que Engie Group pretende utilizar los terrenos en conflicto durante 30 años, aprovechándose de la ignorancia de las familias campesinas.

Obra de 700 kilómetros

La obra abarca la edificación de 700 kilómetros de ducto, tres nuevas estaciones de compresión y tres de medición; seguirá la ruta actual del gasoducto por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Durante el arranque del proyecto en junio del año pasado, Cécile Prévieu, ejecutiva de Infraestructura de Engie Group, informó que se invertirán unos 2 mil millones de dólares, y que el proyecto atravesará 28 comunidades indígenas de cuatro entidades, lo que implicará tramitar más de mil permisos a nivel federal y local.

Este proyecto es emblemático por el acceso de las poblaciones locales a una energía más competitiva, segura y limpia, y en el desarrollo económico de la región. Tiene un impacto directo en los precios de la electricidad y repercutirá en la economía de la región, atrayendo a nuevas industrias , subrayó.

Sostuvo, además, que generará más de 4 mil empleos directos y fomentará el desarrollo económico de la zona, e igualmente se realizarán más de 275 obras de infraestructura social que beneficiarán a 158 comunidades de la península.