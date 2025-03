▲ Hamdan Ballal codirigió No Other Land. Foto tomada de la productora Mubi

Martes 25 de marzo de 2025, p. 7

Jerusalén. Colonos israelíes agredieron ayer en la Cisjordania ocupada a Hamdan Ballal, uno de los correalizadores palestinos del documental ganador del Oscar No Other Land, antes de que el ejército israelí lo detuviera, según dos de sus compañeros cineastas y otros testigos, entre éstos el codirector de la cinta, el israelí Yuval Abraham. Tras el ataque, fue trasladado en una ambulancia, pero militares israelíes lo detuvieron y ahora se encuentra en paradero desconocido. El ejército de Israel indicó que investiga lo sucedido, pero no hizo más comentarios.

“Un grupo de colonos acaba de linchar a Hamdan Ballal, codirector de nuestra película No Other Land. Atacaron su casa, lo golpearon por todo el cuerpo y tiene heridas en la cabeza y el vientre. Sangra”, relató Abraham en su cuenta en X.

Los militares invadieron la ambulancia que llamó y se lo llevaron cuando estaba sangrando. No sabemos nada de él desde entonces ni si está recibiendo tratamiento médico ni qué le está pasando , añadió.

Abraham publicó posteriormente un video en el que se ve a un individuo enmascarado atacando a activistas extranjeros. El colono enmascarado que se ve en el video forma parte de la turba que atacó el pueblo de Hamdan. Han seguido atacando a activistas estadunidenses, rompiendo su coche con piedras. Seguimos sin saber dónde está Hamdan , explicó.

El periodista israelí ha republicado un mensaje en X del periodista palestino Basel Adra, también codirector de No Other Land, quien relata la situación en la casa de Hamdan. Estoy con Karam, el hijo de 7 años de Hamdan, junto a la sangre de Hamdan, en su casa, después de que los colonos le dieran una paliza (...). Así es como borran Masafer Yatta , relató.

Más tarde, las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron una intervención en la zona cuando “varios terroristas lanzaron piedras contra civiles israelíes y provocaron daños en sus vehículos.

Luego se produjeron fricciones violentas, que incluyeron lanzamientos mutuos de piedras en un punto entre palestinos e israelíes , por lo que intervinieron fuerzas militares y policiales para dispersar la tensión, (pero) varios terroristas comenzaron a lanzar piedras a las fuerzas de seguridad .

Como consecuencia, tres palestinos fueron detenidos por el lanzamiento de piedras contra las fuerzas de seguridad y un ciudadano israelí que participó en los violentos enfrentamientos .

Un ciudadano israelí que resultó herido en el incidente fue trasladado para recibir tratamiento médico , explicó el ejército israelí, que niega que haya detenido a ningún palestino dentro de una ambulancia. Contrariamente a lo que se afirma, ningún palestino que se encontrara dentro de la ambulancia fue arrestado , detalló.

Ballal fue uno de los tres palestinos detenidos en la aldea de Susiya, según la abogada Leah Tsemmel. La policía le informó que están siendo retenidos en una base militar para recibir tratamiento médico, y ella dijo que no ha podido hablar con ellos.

Basel Adra, otro codirector, fue testigo de la detención, e indicó que aproximadamente dos docenas de colonos –algunos enmascarados, otros con armas de fuego, varios más con uniforme israelí– atacaron la aldea. Los soldados que llegaron apuntaron sus armas a los palestinos, mientras los colonos continuaban lanzando piedras.

