De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 25 de marzo de 2025, p. a12

La pentatleta mexicana Mariana Arceo denunció agresiones y amenazas de Víctor N, ex director técnico de la Federación Mexicana de la especialidad, quien recientemente fue detenido y vinculado a proceso por el delito de abuso sexual.

Según una publicación en las redes sociales de la seleccionada olímpica, el imputado se dedicaba a minimizar, manipular y limitar el crecimiento deportivo de los atletas.

No soy la víctima directa de este delito en particular, pero sí una de las tantas personas que hemos padecido sus agresiones y arbitrariedades, que nos ha convertido en víctimas de su prepotencia y del abuso de poder , posteó la tapatía.

La medallista panamericana agregó que su acusación no se trata de una cacería, sino un llamado a enfrentar la situación y escuchar a las víctimas.

Sé lo que es tener que callar para proteger tu carrera por temor a las represalias, doy gracias a esa persona que tuvo el valor de denunciarlo y me solidarizo con todas las afectadas por las acciones de este individuo , agregó.

Arceo, quien culminó en el sitio 18 de la semifinal B en los Juegos Olímpicos de París 2024, también pidió que se garantice la justicia, reparación del agravio y espacios seguros para los seleccionados.

Desafortunadamente no había podido pronunciarme porque Víctor N me amenazó con suspenderme dos años del deporte. No podemos permitir que alguien con antecedentes de abuso siga afectando el deporte y las carreras de quienes trabajamos todos los días con esfuerzo y pasión.

Esta no es la primera denuncia en la disciplina, pues hace un par de años Tamara Vega denunció al entrenador Sergio N por los delitos de trata de personas y pederastia. El técnico preparó a Mariana para Juegos Olímpicos.