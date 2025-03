Europa Press

Martes 25 de marzo de 2025, p. 6

Las iguanas de Fiyi están estrechamente relacionadas con la iguana del desierto estadunidense, lo que evidencia la dispersión transoceánica más larga conocida de cualquier animal terrestre. Un nuevo análisis realizado por biólogos de la Universidad de California, Berkeley, y la Universidad de San Francisco sugiere que hace unos 34 millones de años las iguanas de Fiyi llegaron al aislado grupo de islas del Pacífico Sur tras recorrer 8 mil kilómetros desde la costa occidental de Norteamérica. El nuevo análisis, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, sugiere que la llegada de los ancestros de las iguanas de Fiyi coincidió con la formación de estas islas volcánicas. Si bien hoy los navegantes pueden aprovechar los vientos favorables para llegar a Fiyi desde California en aproximadamente un mes, probablemente un grupo de iguanas habría tardado mucho más en atravesar los restos flotantes de la zona de calmas ecuatoriales y cruzar el ecuador hasta Fiyi y Tonga, donde se encuentran ahora. Las iguanas son grandes y herbívoras y están acostumbradas a largos periodos sin comida ni agua. Y si los restos flotantes consistían en árboles arrancados, la propia balsa les habría proporcionado alimento.