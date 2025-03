Rocío González Alvarado

Martes 25 de marzo de 2025, p. 29

Habitantes de la colonia Las Águilas frenaron los trabajos de demolición de un kiosco en el Parque Japón, donde el gobierno capitalino planea construir una Utopía y una estación del Cablebús.

Silvia Urquidi, de la Fundación Unidos por la Preservación de Áreas Verdes, aseguró que desde hace dos meses han sostenido reuniones con funcionarios de la alcaldía Álvaro Obregón y de la administración central, en las que han solicitado que presenten el proyecto ejecutivo y el dictamen de impacto ambiental para ambas obras, pero se han negado.

En su lugar, agregó, delimitaron con plástico el área a intervenir y ayer por la mañana llegaron con maquinaria para derribar el kiosco.