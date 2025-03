La jefa de Gobierno indicó que son dos los requisitos para acceder a la Beca de Universitarias y Universitarios para Transporte y Más: vivir en la Ciudad de México y estudiar en una escuela pública, Destacó que esta beca es de acceso universal y representa una de las demandas del movimiento estudiantil de 1968, que pugnaba por un salario para los estudiantes a fin de que pudieran trasladarse a sus escuelas y que hoy es una realidad.

No es un apoyo a los que menos tienen; no es un apoyo a los que tienen más de 8 de calificación, no; es un apoyo universal, porque la política social, la política pública que hacemos para apoyar a la población es universal.

Recordó que desde los gobiernos de la Cuarta Transformación, encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Andrés Manuel López Obrador, se han impulsado acciones y programas para garantizar el derecho a la educación de las y los jóvenes, por medio de la multiplicación y universalidad de becas y la creación de nuevas escuelas de nivel superior.

Brugada se comprometió a seguir apoyando a todos los universitarios con la entrega de apoyos y construyendo más universidades en la ciudad, donde se necesite, pero sobre todo en la periferia.