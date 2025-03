Consideró que sus adversarios políticos no comprenden las razones por las que los gobiernos de la 4T tienen tanto apoyo. Es que no entienden que los gobiernos tienen que ser del pueblo, que no se pueden separar del pueblo, ese es el gran orgullo de los gobiernos de la 4T .

Recordó que en cuatro ocasiones ha dialogado vía telefónica con su par estadunidense, Donald Trump. Y en la segunda, recordó, el magnate le preguntó si en México se tenía la crisis del consumo de drogas, fentanilo en particular, como se vive en la nación vecina del norte.

La jefa del Ejecutivo le comentó que no en esos niveles y esto se da por varias razones: por los valores, la protección y solidaridad que las familias mexicanas se brindan los unos a los otros.

Y esa característica, resaltó, la tienen los millones de connacionales migrantes que viven en Estados Unidos, donde no se han olvidado de su gente y siguen enviando apoyos constantes.

Como lo ha hecho en sus más recientes giras, Sheinbaum insistió en la relevancia de la elección judicial, que se celebrará el próximo primero de junio.