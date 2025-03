N

o es la memoria lo que caracteriza a nuestros pueblos, concentrados en sobrevivir más que en escudriñar en un pasado cuyo acceso también se nos restringe, por lo que archivos públicos y privados permanecen excesivamente resguardados, si no es que lastimosamente abandonados. La historia oficial no gusta de ser cuestionada en ninguno de sus ámbitos, incluido el literario. Dos encuentros fugaces tuve con doña Margarita Dailliez en su casa de Tacubaya. No hubo charla, sólo un mucho gusto y un cómo ha estado , con una particularidad: sus ojos azules no miraban a quien saludaba, sino a cualquier parte. Años después tendría oportunidad de aproximarme a su rostro, a su mirada, elusiva incluso ante la cámara, y a su increíble existencia a través de fotografías, películas caseras y prolongadas conversaciones con varios de sus familiares. Así, con información confidencial de descendientes directos, sustentado marco histórico, datos desconocidos y 12 fotografías inéditas, ya está en Amazon y en Kindle (económico lector electrónico), la novela biográfica Vida, ¿nada me debes? La amada inmóvil y su hija, cuyas conmovedoras relaciones entre ellas y con el poeta Amado Nervo han sido un hueco en la historiografía literaria de Hispanoamérica. No es otro libro sobre el recitado bardo, inamovible santo laico de la cultura nacional, empolvado en su desatendido nicho, sino sobre las dos mujeres más importantes en su existencia. Muchos saben del encuentro entre el escritor mexicano y la joven francesa Ana Cecilia Dailliez, su escondida compañera durante ocho años, pero sólo unos cuantos de sus antecedentes; otros, algo conocen de los comienzos de Margarita Elisa, su única hija; nadie de la azarosa existencia de ambas en París, Madrid y México. ¿Quién fue La amada inmóvil y cómo fue su vida? ¿Qué le deparó el destino a esa niña que Nervo primero evitó, luego debió adoptar y más tarde pretendió sin éxito? ¿Cómo lograron madre e hija asumir y sobrellevar su separación? Esas y muchas otras interrogantes, durante un siglo sin responder, por fin salen a la luz. Sucesión de abandonos, dudas, preguntas, diálogos, explicaciones y secretos en un tono mujerista, resonancias de la voz y presencia que a lo largo de una centuria les fueron negadas a tan determinantes compañías femeninas del literato mexicano, asoman en este insólito e inquietante libro. Búsquelo en Amazon o léalo en Kindle. Se sorprenderá.