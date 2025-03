S

in duda alguna, uno de los factores que provocaron la destrucción casi total de la oposición en el país –y cuando hablo de oposición no me refiero solamente a las organizaciones partidistas, sino a quienes se sienten agredidos por la fuerza de las mayorías reunidas en la 4T–, es la negación constante de la realidad.

Para esa oposición, distribuida en partidos políticos, personajes trasnochados, medios de comunicación y alguna parte de la iniciativa privada, todo lo que pase dentro del gobierno de la presidenta Sheinbaum debe ser descalificado, suceda lo que suceda.

Y para ello, entre otras cosas, usan los ahora viejos instrumentos de lucha de la izquierda –marchas, plantones, denuncias públicas y otras más– para tratar de hacer creer que sus ataques tienen algo de razón y no consideran que la gente se vacunó, hace rato, contra la mentira y la insidia, es decir, ya no se les puede hacer creer lo que, por ejemplo, pretenden los montajes.

La manifestación contraria a lo que se sabe o que está probado, pero en la que se insiste con un martilleo constante, parece ya no tener el efecto del que gozaba hace algún tiempo; fuerza que se perdió a base, precisamente, de fraudes, estafas y timos que ese grupo social que describimos arriba ejecutó en contra de una mayoría a la que creyeron irremediablemente y por siempre endeble.

Pero ningún mejor ejemplo que lo ocurrido durante toda la semana pasada. Más allá de la muy lamentable actuación de algún personaje que dio al traste con el manejo de una situación, sí, difícil, explosiva, pero que se podía haber contenido a la luz de los hechos, la realidad carecía de importancia y levantó una gran cantidad de comentarios y dudas.