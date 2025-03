▲ No creo que Estados Unidos haya visto antes un asalto total contra los principios básicos de libertades civiles y de gobernanza constitucional , aseveró el profesor de leyes y ex director legal de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles David Cole (en la imagen) entrevistado por el New York Review of Books. Foto tomada de YouTube

No sólo son izquierdosos , sino delincuentes. Trump acusa que algunos medios de noticias están cometiendo actos ilegales , sin precisar cuáles, y pide que sean investigados. Ni cesa de atacar a todo juez que se atreva a enjuiciarlo o cuestionarlo –en el caso de la deportación de venezolanos donde un juez federal investiga si el Ejecutivo desobedeció su orden para frenar el traslado de los acusados, Trump acusó que ese juez es un izquierdista radical lunático que debería de ser destituido. Y ahora acaba de ordenar que el Departamento de Justicia sancione a abogados y sus bufetes que presenten litigios no razonables contra el gobierno y que también se investigue el comportamiento de abogados defensores de inmigrantes. Ante acusaciones de que su gobierno está violando leyes, respondió con la frase de Napoleón: aquel que salva a su país no viola ninguna ley .

Ahora, esa lista incluye periodistas no alineados, artistas, académicos, científicos –sobre todo de clima y salud–, abogados, jueces, estudiantes, maestros, defensores de libertad de expresión y los derechos de mujeres, gays y minorías y casi todo inmigrante indocumentado o legal . La lista también incluye disidentes y los que se atrevieron a cuestionar al actual ocupante de la Casa Blanca desde hace años, entre ellos fiscales, agentes de la FBI y hasta ex jefes del Estado Mayor.

Algunos especulan que Trump y su equipo están realizando redadas y arrestando a estudiantes y activistas inmigrantes –el estudiante palestino Mahmoud Khalil ahora se declaró prisionero político – despidiendo a fiscales y agentes, ordenando el cierre de agencias federales y atacando a universidad como parte de un show bien producido casi diario, todo para preparar el terreno de actos aún más severos para desmantelar el estado de bienestar, dinamitar las conquistas políticas y sociales de décadas en el terreno de derechos civiles de minorías, mujeres, la comunidad gay y educación y también preparar la maquinaria de represión política contra posibles manifestaciones y otros actos anti Trump.

“No existe precedente… Es un ataque multifrente sobre virtualmente cada aspecto de la sociedad civil… No creo que este país haya visto antes un asalto total contra los principios básicos de libertades civiles y los principios fundamentales de gobernanza constitucional”, resume el profesor de leyes y ex director legal de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU) David Cole entrevistado por el New York Review of Books. La historiadora Heather Cox Richardson afirma que ya estamos en un golpe de Estado en el cual busca imponerse un caudillo.

No hay día que no se libre un ataque contra un enemigo de este régimen. Ahora mucho depende de si los enemigos son capaces de juntarse para enfrentar lo que todos coinciden es una amenaza a esta democracia. Como comentó un abogado de inmigración en torno a que gente como él están en la lista de enemigos del régimen: a mucha honra .

