Hernán Lara Zavala vivirá por siempre

L

a Tertulia del Convento está de luto y sumida en la tristeza, pues ha perdido al gran artista, amigo, caballero andante Hernán Lara Zavala. Se apaga una estrella en nuestro firmamento, ya duerme con los astros, los que viajan lejos y desaparecen, ya nunca vuelven.

Hemos recorrido este siglo tumultuoso de la mano con él; lo mejor permanece. Despertamos y estamos deshabitados, solos. Los pájaros callan, el alma está sola, se extingue como la historia, ya no volverá a ver la Península.

Su pájaro elegido, la alondra, es la voz de la luz, la esperanza y la alegría.

¡Vivirá para siempre jamás!

Carmen Parra

N de la R

Por un lamentable error, en el aviso: Por sequía, superficie cultivada en Sonora no superará 40 por ciento , publicada en la contraportada de la edición de ayer, se atribuyó la información a esa entidad, cuando lo correcto es Chihuahua, como apareció en la nota de origen, publicada en la página 20. Ofrecemos una disculpa a nuestros lectores.

Carácter salarial de becas y estímulos UAM

El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (La Jornada, marzo 20), reconoce el carácter salarial de las becas y estímulos que se pagan a una parte de los académicos, con las discriminaciones del caso. Con ello se respetaría la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, que establecen como salario todo tipo de pago en efectivo o en especie, por la labor realizada.

Niega la evidente pauperización al declarar que “habría que comparar los salarios, no nada más los tabulares, sino todos los sistemas de becas y estímulos de la UAM, (…) y se verá que no hay tal”. Con esto se reconoce que son salarios, aunque no tabulares . Además pagan el ISR y se suspenden en huelga.

Declara que corresponderá al colegio académico de la institución decidir la existencia o no de dichos estímulos , pero entonces, ¿es ilegal la desaparición del estímulo que él mismo decidió sin tener facultades?

Se amenaza con desmantelarlos con el falso argumento de la multiplicidad del reconocimiento de labores . Para evitarlo (recordemos la pensión vitalicia complementaria), urge blindar sus montos con su incorporación al pacto bilateral con el Situam.

Luis Bueno Rodríguez y 43 firmas de profesores de la UAM más

Siguen negociaciones en CCH Oriente

Desde el 10 de marzo el CCH Oriente se encuentra en paro indefinido. Los alumnos entregaron un pliego petitorio cuya principal demanda es tener mayores medidas de seguridad, especialmente ante un aumento de asaltos en las inmediaciones del plantel. Las autoridades, en contacto con las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, se aprestaron a iniciar un diálogo con los alumnos. Se han llevado a cabo tres mesas de diálogo hasta el viernes 21 de marzo. Para hoy está prevista la que podría ser la última mesa en la que, hasta donde entiendo, se hablará sobre planes de trabajo para implementar las medidas acordadas y para la entrega del plantel a las autoridades. La ubicación del plantel corresponde a una de las zonas de la ciudad con alta incidencia de actos delictivos, los alumnos llegaron al paro para hacerse oír.