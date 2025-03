Yadira Llaven

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Lunes 24 de marzo de 2025, p. 23

Tlaxcala, Tlax., Con el afán de instrumentar una operación cosmética para reducir olores fétidos y mejorar la apariencia del río Atoyac, antes de la jornada de limpieza que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el sábado en la comunidad de Villa Alta, autoridades expusieron a hombres, mujeres, niñas y niños por dos semanas a microorganismos patógenos y tóxicos volátiles, como plomo, cadmio y arsénico, sin el uso de alguna protección como cubrebocas, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés.

Alejandra Méndez, directora de la ONG, aseguró que a marchas forzadas los pobladores limpiaron durante 15 días un tramo del cauce, donde levantaron residuos, retiraron flora, emparejaron caminos, metieron retroexcavadora y extrajeron lodo tóxico.

Reveló que incluso se abrió una compuerta río arriba, donde no hay descargas industriales, con el objetivo de disolver y arrastrar los contaminantes generados por las empresas, aparentando que la situación no es tan grave y casi no hay olores ni contaminación que a diario soportan habitantes de la zona.

Refirió que para llevar a cabo estas actividades, los ayuntamientos tlaxcaltecas de Tepetitla de Lardizábal, Zacatelco y Papalotla convocaron a la población a estas jornadas de limpieza, con la ayuda de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras dependencias, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento.

Este tipo de acciones, además de poner en riesgo la salud de las personas, ya que se les expone a compuestos tóxicos volátiles y microorganismos patógenos presentes en el agua del río, muestra la falta de capacidad técnica y poca sensibilidad ante la situación que hemos padecido en el Alto Atoyac por más de 20 años , condenó Méndez.

En el acto gubernamental, integrantes del Fray Julián Garcés –que lleva 30 años trabajando con los pueblos para visibilizar la contaminación y sus efectos en la salud– colocó lonas donde se advirtió: muere una persona cada dos horas y media por la contaminación industrial del Atoyac .

Mientras, el director de la Conagua, Efraín Morales López, confirmó que en la jornada de limpieza participaron más de 7 mil voluntarios de 22 municipios de Puebla y 48 de Tlaxcala, por donde atraviesa el Atoyac, para limpiar las laderas del cauce en un tramo de nueve kilómetros.

En un comunicado, el centro hizo un llamado a la presidenta Sheinbaum para que las medidas de saneamiento de la cuenca del Atoyac vayan al fondo del problema, es decir, reducir el plan a que las empresas cumplan la norma ambiental, ya que 84 de los 104 contaminantes tóxicos en la zona no están normados .

Piden plan de saneamiento integral y real de la cuenca

Pidió, además, un plan de saneamiento integral y real de la cuenca del Alto Atoyac, con participación ciudadana y científica en el diseño y seguimiento.

En dicha área continuamos viviendo una devastación socioambiental, con fuerte impacto en la salud y la vida de quienes aquí habitamos, resultado de un desvío de poder del estado que, contrario a representar y garantizar los derechos de la ciudadanía, durante más de medio siglo ha favorecido la industrialización, agudizada por los tratados de libre comercio , reprochó.