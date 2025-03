▲ Mis películas antiguas son como niños que he abandonado y no los analizo , considera François Ozon. Foto tomada de la página de Facebook del director

Adam White

The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 24 de marzo de 2025, p. 6

Cuando era adolescente, a finales de los años 80, el cineasta François Ozon –conocido como el nuevo enfant terrible del cine francés– pidió a su hermano pequeño que matara a su familia por él. Se trataba de una actuación para una película: Photo de famille, rudimentario corto de siete minutos para el tipo de películas que, una década después, transformarían a Ozon en el travieso francés de la lujuria, la provocación y el caos sicosexual.

Su hermano estuvo de acuerdo. Al igual que su familia. En la peli, mi hermano le dio un poco de veneno a mi madre y asfixió a mi padre , recuerda Ozon a The Independent. Y le cortó la garganta a mi hermana con unas tijeras .

¿Les importaba participar en algo así?, se le cuestiona. Ozon sonríe. “Mi madre dijo: ‘sí, lo haremos en tu película porque sabemos que no lo harías en la realidad’”.

Incluso, con esa historia en mente, la inclinación creativa de Ozon por el sexo y la muerte tiende a ser exagerada. Sí, las películas de mayor éxito internacional de este hombre de 57 años (la novela policiaca de colores pastel 8 mujeres, que reunió a Catherine Deneuve, Isabell Huppert, Fanny Ardant, Virgine Ledoyen, entre otras estrellas francesas) o el misterio del asesinato de Charlotte Rampling en Swimming Pool (2003) están repletas de ese material, pero su producción se vuelve más diversa. Está la agridulce historia de mayoría de edad (Verano del 85), el sicothriller hitchcockiano (Doble amante), el otro que involucra a Rampling y una masa de agua (la tierna y hipnótica Bajo la arena, de 2000).

Ha hecho más o menos una película al año desde 1997 y le gusta crear un grado de inquietud tonal en la mayoría de ellas. Justo cuando uno se está sintiendo cómodo en un género en particular, aparece otro: Cuando el otoño llega, su largometraje número 24, que se estrena en cines ingleses esta semana y en abril en plataformas.

Empieza como un drama bucólico de la vida real, con Hélène Vincent (interpretando a una abuela jubilada y devota) cuidando su jardín y reuniéndose con amigos en un pueblo de Borgoña. Luego, llega su estresada hija Valérie (Ludivine Sagnier de Swimming Pool). Después, un hongo venenoso lleva a su nieto al hospital, y luego su muy disfuncional pasado sale a la luz. Hay apariciones e interrogatorios policiales. Ex convictos crípticos recién salidos de la cárcel. Para cuando un personaje cae misteriosamente hacia su muerte, todo lo que puedes hacer es dejar que la ozonidad pura y sin adulterar de la película inunde.

Este largometraje se inspiró en un incidente de la infancia de Ozon, en el que su tía envenenó accidentalmente a varios miembros de la familia con setas silvestres. Me encantaba la idea de que mi tía intentara matarnos , recuerda. Como pueden ver, era un niño muy perverso. O simplemente un futuro director .

Entrevistado en la biblioteca del Instituto Francés de Londres, Ozon es como la ilustración de un francés dibujada de memoria; habla con un tono juvenil y ligeramente atractivo. Cuenta que le encantó trabajar con Vincent, de 81 años, en la película porque realmente parece una persona de 81 años.

Algunas actrices francesas se hacen tanta cirugía plástica que ya no tienen edad , dice. No les daré nombres, pero saben en quién estoy pensando, ¿verdad? , ríe. Y he trabajado con ellas . Hablando en serio, comenta que entiende la presión social y de la industria para mantener una apariencia juvenil, pero también le encantan las arrugas y la piel flácida; a veces fotografiaba a Vincent en primerísimos planos sólo para presumir. Eso no es posible para algunas actrices. A veces prefieres no acercarte demasiado con la cámara porque ya no es real. No ves la expresión .