Lunes 24 de marzo de 2025, p. a12

La gimnasta mexicana Michelle Pineda se adjudicó la medalla de bronce en la final de manos libres en la Copa del Mundo en Antalya 2025.

En la competencia en Turquía, que marca el inicio de su camino en el listado mundial rumbo al nuevo ciclo olímpico, Pineda logró un puntaje de 13.266, superada por la japonesa Aiko Sugihara (13.633), ganadora del oro y Claire Pease, de Estados Unidos (13.266), medallista de plata.

Michelle, de 17 años, abrió su temporada luego de un campamento de preparación con Laurent Landi, entrenador de la multilaureada olímpica estadunidense Simone Biles. En su ejecución de ayer, la elegancia, grado de dificultad y gracia de la mexicana la llevaron a su primer podio de la temporada.

En los años recientes, la regia ha consolidado su carrera. En 2024 logró el título all-around en el Campeonato Panamericano Mayor. Su talento la ha hecho merecedora de una beca de 100 por ciento en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), de las instituciones más prestigiosas en gimnasia universitaria.