Como crítico, hizo énfasis en el libro Algunos poetas de nuestra lengua: Siglos XII al XXI, que Mondragón publicó en 2017: Contiene una propuesta radical propia de un vanguardista como Sergio Mondragón. Considera que la historia de la poesía en lengua castellana surge con una innovación que nos acompaña hasta nuestros días .

En su intervención, la escritora y docente Lucía Rivadeneyra concordó en la importancia de la legendaria publicación El Corno Emplumado, así como la colaboración de Mondragón en un proyecto de actividades literarias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Siempre amable y sonriente, y con una sencillez mágica, ofrece sus poemas como si nada. Aunque los lectores nos quedemos temblando. Sergio Mondragón es sinónimo de libertad , añadió la también periodista.

Concluyó: “El título del libro El aprendiz de brujo quizás es el que más me gusta, porque me da la sensación de que la hechicería de la poesía nunca acaba. Lo imagino cuando escribe, rodeado de vaho y aroma de café, de niebla, de calderas. Sergio Mondragón es un brujo de la palabra, no tengo la menor duda”.

El investigador y periodista Gustavo Ogarrio refirió: Sergio es uno de los más destacados internacionalistas, que conjuga la tradición mexicana de poesía con un amplio dominio de la poesía y la cultura japonesas. Su obra adquiere plenitud figurativa gracias a su vocación mística .

En el homenaje también participaron la narradora y editora Cintia Neve, la poeta Nadia López, titular de la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el filósofo y editor Salvador Gallardo Cabrera. El actor David Hevia cerró la charla con una lectura de poemas de Sergio Mondragón.