L

a afición de la escritura no es excepcional entre los pintores. Algunos de éstos parecen, incluso, mejor dotados en el arte de escribir que muchos narradores o poetas. He tenido la suerte de leer textos de Antonio Saura o de Roland Topor, que son a la vez visuales, sugerentes y sugestivos, chispeantes de humor, profundos y, desde luego, con un buen dejo de espiritualidad. La lectura de un pequeño volumen titulado El Vizcacha (Ediciones du Canoê) me hizo disfrutar de la prosa original, tan coloquial como universal, del pintor Julio Le Parc.

Este artista de origen argentino reside en París desde 1958, ciudad adonde llegó a sus 30 años gracias a una beca del gobierno francés. Cambia su perspectiva artística y da un vuelco hacia la luz, el movimiento y el color que lo hace girar hacia el arte perceptual y la consecuente creación de objetos cinéticos, productos de una corriente artística que propone obras cuya estructura contiene partes en movimiento. Su obra se expone en ciudades de Europa y América.

En mayo de 1968, su participación activa en los talleres de personas lo conduce a su expulsión de Francia, medida que dura cinco meses y termina con su retorno a París gracias a las protestas de intelectuales y artistas. La monumental obra de Julio Le Parc se halla presente en las colecciones de museos internacionales como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Centro Pompidou o el Tate Modern de Londres.

Siempre curioso e inquieto, Julio Le Parc nos muestra otra faz de su creatividad y de su traviesa imaginación con El Vizcacha, un cuento que ofrece distintas lecturas, e incluso la de continuarla; es decir, seguir escribiendo la narración de la cual podemos asumir el capricho de formar parte como un personaje más.

El Vizcacha, apodo del personaje central, un marginal de pasado entre vago y legendario, es el nombre quechua de un roedor, de la familia de los chinchíllidos, parecido al conejo. Este pequeño animal habita en montañas y planicies de América del Sur.