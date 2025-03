En el contexto de la construcción también se han dado redadas y ausencia de trabajadores, lo que ha dejado obras inconclusas y, lo que es peor, no hay alternativas de remplazo. Un video reciente muestra a un guatemalteco que está sentado en la parte más alta del techo de una casa y la migra no pudo bajarlo, les daba miedo subir. Allí esperó unas horas hasta que se fueron. Los mexicanos son especialistas en poner y sustituir techos, les llaman los roofers y son pequeñas compañías especializadas, con cuadrillas, que pueden cambiar un techo en un día y dejar todo listo, terminado y limpio.

Uno de ellos acababa de llegar de México y le tocaba ordeñar a las vacas. Tuve la oportunidad de acompañarlo y ver cómo realizaba el trabajo, no era muy experto, era la segunda vez que lo hacía y tenía que conectar las máquinas a las ubres para extraer la leche. Una vez realizado el trabajo, había que sacar a las vacas y dejar el paso a otras para ordeñarlas.

En los servicios de hostelería, desde hace ya unos años, faltan trabajadores. En algunos hoteles aprovecharon la pandemia para no limpiar los cuartos al día siguiente, salvo pedido expreso. En algunos restaurantes las filas de espera son largas en las horas pico por falta de personal. Las redadas en restaurantes y cocinas son típicas y ponen en apuros a los dueños y administradores de restaurantes. Algunos han tenido que cerrar.

Donde el asunto es más grave es en la empacadoras de cárnicos y aves donde hay cientos de trabajadores, en su mayoría indocumentados. Una redada en uno de estos centros laborales puede dejar paralizada a toda la cadena de producción.

Las consecuencias de las redadas masivas son demasiado evidentes; sin embargo, no han sido anticipadas por muchos ciudadanos que votaron por Trump, quien tomó el tema de la migración como el eje principal de su campaña y de sus ataques a Joe Biden, que había tenido una política que llamó de fronteras abiertas .

No obstante, algunas policías locales, como la de Denver y otras, optaron por desligarse de la política persecutoria de Trump e informaron a la población que ellos no colaboraban con la migra y que no había que tener miedo o esconderse de la policía.

Un reporte directo de Sacramento Gutiérrez, mayordomo del valle de San Joaquín, me informa que los trabajadores en la zona están escasos, hay campo que debían haber cosechado en enero y ahí están con toda la fruta, que las vides debían haber sido podadas en algunos campos y que no se ha hecho el trabajo. En muchos campos de mandarina, limón y naranja la fruta se está cayendo. Este tipo de trabajo es manual y se debe cortar la fruta con tijera para que dure más y no se pudra.

Por otra parte, antes los rancheros se ponían todos de acuerdo para fijar un salario por producto, pero ahora ya se rompió el sistema monopólico y los trabajadores preguntan antes por la paga y si no les conviene se van a otro lado, por lo que las deportaciones han redundado en un incremento de los salarios.

No podemos decir que haya un colapso en la agricultura y los servicios, porque tampoco se han cumplido las deportaciones masivas como se habían anunciado. Es posible que con los indicios actuales sobre los efectos no anticipados se esté sopesando la pertinencia de seguir deportando y, en vez de macartismo, lo que tengamos sea gatopardismo. Que todo siga igual.