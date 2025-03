S

eguramente empujado por sus recuerdos de Conrad y el eco de la conmoción de Kurtz: “El horror… el horror”, Héctor Aguilar Camín en conversación con Joaquín López Dóriga nos remitió a los panoramas de miedo y pánico que dominan la escena nacional y sacan a la superficie de este México, nada profundo, las peores expectativas; los más corrosivos sentimientos. Nada de defender abstracciones dirán no pocos; al diablo con soberanías y sus barricadas. Lo que importa es la asimilación pronta de la tragedia y sus correlatos y una rápida respuesta punitiva a lo que ha devenido el peligro mayor para nuestra seguridad personal y de espíritu, así como para los cimientos de lo que alguna vez pudo ser himno de transformación justiciera y reivindicación racional de los de abajo y más abajo.

Desde que el pasado 5 de marzo el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó de campos de exterminio en un rancho localizado en Teuchitlán, Jalisco, los diarios y noticiarios, las no tan célebres ¨redes” y los millones de radio Bemba que propician el tifón de las comunicaciones, han circulado profusamente fotos y declaraciones y alimentado desazones múltiples implantadas en un territorio bien pertrechado para recibir el mensaje de horror que cotidianamente lanzan el crimen organizado y sus anexas.

Plantarnos con valor y decisión ante una amenaza de este mortífero calibre no será fácil. El mundo y su nuevo milenio no andan bien y entre autoritarismos y desvaríos milenaristas, como los ahora constituidos en Argentina y el propio Estados Unidos, el espectro de la solución Bukele ronda nuestras imaginerías más escatológicas.