Desde el punto de vista estético, ha tenido que recurrir al sicólogo para atender las consecuencias físicas y emocionales. Está casado y tiene dos hijos que lo apoyan: me veo en el espejo y no me reconozco. Es más, ya no quiero ni verme. Siento como si no fuera yo , dice sin poder contener el llanto.

Aptiv es un grupo de empresas, y la demandada es Río Bravo Eléctricos Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, pero a la hora de contestar la demanda intentó evadirla, asegurando que no era la responsable: la firma dice que los 50 millones de pesos son una cantidad excesiva, sin embargo, no se puede contabilizar el perjuicio que le han ocasionado. El daño moral es incuantificable .

No podía ver ni respirar. Perdí la vista, el plástico me cubrió toda la cara; la protección que llevaba se quebró, los lentes quedaron impregnados del plástico; mi cara se quemó, en especial mi nariz, boca, ojos, orejas, las manos y una parte de la espalda. Grité y como pude me bajé de la máquina , dice Aldo Alonso en entrevista con La Jornada.

Sus relaciones familiares se han visto afectadas, en especial con su esposa: mi situación sentimental está muy afectada; debido a mi apariencia física no me siento seguro .

Dice que los cambios afectan su vida familiar: yo tenía una estrecha relación con mi hijo menor, pero a raíz del accidente y derivado de que ya no pude llevarlo a sus partidos de futbol empezó a separarse de mí, así como si sintiera vergüenza con sus amigos por mi rostro .

Igualmente en el caso de su hija, que se tuvo que posponer la celebración de sus 15 años, pero sintiendo gran dificultad para enfrentar la nueva situación de su padre, a tal punto de que evitaba verlo: está reacción no sólo es dolorosa para mí como padre, sino que también ha creado una barrera emocional entre nosotros. Todo se ha visto alterado, especialmente la normalidad y la felicidad de nuestra familia .

A raíz de la explosión tiene presión alta, ansiedad y depresión. Sufre insomnio: “mi vida cambió mucho en todo. Ya no puedo salir durante el día porque el sol me afecta y existe el riesgo de cáncer de piel. Es muy difícil; por ejemplo, dejé de ver a mis hijos jugar sus partidos.

Me hace daño la luz blanca, tengo que usar lentes oscuros, se me secan muy rápido los ojos y debo dormir con antifaz y humectarme constantemente los ojos con gotas. Antes era deportista, pero ya no puedo por la dificultad en mi respiración, porque mi nariz quedó muy mal.

Aldo Alonso recuerda el día del siniestro como un hecho traumático. Para poder atenderlo lo intubaron durante cuatro días: llegué un martes y desperté el sábado. Me desperté sin ver; tenía vendas. Cada día me limpiaban toda la cara para que no se me hiciera cicatriz gruesa. Así duré dos semanas en el hospital. Mi esposa es enfermera y me sacó un plástico muy grande del ojo que ni me habían retirado. Me dolía mucho. Luego me dieron de alta y me cuidaron en la casa durante algunos meses .

Sus primeras cirugías fueron de párpados y de nariz, porque no podía respirar debido a la cicatriz: me quitaron piel de atrás de las orejas y un poco de cartílago para ponérmelo en la nariz y en los párpados. Luego fue necesaria otra operación de la nariz porque sigo sin respirar de manera normal por una oclusión. El cartílago en la nariz no me sirvió, batallo para respirar y sólo puedo dormir de un lado. Las quemaduras me deshicieron el labio. Ahora es como si tuviera el labio leporino. Siempre traigo la boca abierta para poder respirar .

Posteriormente fue necesario un tratamiento durante un año para ablandar las cicatrices de la cara, pero la empresa no quiso pagarlo: argumentó que ellos sólo pagaban con tarjeta y el doctor quería efectivo. También se negaron a hacer transferencia bancaria, pero necesito un tratamiento para suavizar las cicatrices y que me liberen el labio de la nariz, porque lo sigo teniendo pegado, y quitarme unas cicatrices en la frente y el hombro .

Reconoce que Aptiv tuvo una respuesta inmediata al siniestro que le cambió la vida: el problema fue cuando le empezamos a pedir para las cirugías; batallamos para que pagaran, ya no querían, y tampoco para las medicinas y tratamientos .

Responsabilidades y obligaciones

Aldo Alonso muestra las pruebas de lo sucedido. Sus fotos anteriores a la explosión y las actuales reflejan un drástico cambio de rostro. También exhibe las fotos del equipo de supuesta protección que quedó destruido: mi estima está por los suelos y me siento menospreciado por la sociedad debido a mi aspecto .

Lamenta que la empresa no haya estado a la altura. Su tratamiento inmediato requiere 150 mil pesos que no tiene. Dice que los directivos le mandaron un mensaje: me dijeron que los altos mandos ya no quieren pagar nada, los jefes de más arriba

El mensaje fue: hicimos hasta donde pudimos, hasta donde era necesario y lo demás corre por tu cuenta . Señala que eso le parece mal, “me quedé en shock, sobre todo por ellos; me veían ir a dejar las incapacidades. Con el tratamiento del cirujano plástico igual, no quisieron pagar. Y por falta de recursos no he podido seguir con las operaciones. Tampoco han pagado los medicamentos, en los que he gastado mucho”.