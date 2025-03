Marcos Zavala, abogado de la citada organización civil, indicó que a la fecha no hay sentencia contra los presuntos responsables de la conflagración que dejó 40 muertos y 27 heridos originarios de Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia. Además, hay dos acusados que se han fugado y todavía se tienen pendientes, como la efectiva reparación integral del daño, no sólo la compensación económica que se le ha entregado a las víctimas.

En entrevista con La Jornada, Enrique, sobreviviente guatemalteco, compartió que a dos años del incendio en Ciudad Juárez todavía padece problemas de memoria. Estuve internado en un hospital, donde me intubaron y después de 25 días abrí los ojos, no hablé ni me moví. Me ha costado mucho recuperame; actualmente no puedo decir que me ha ido bien con la salud, sigo con temas muy delicados, me cuesta recordar , expresó.

El joven de 26 años, quien vive en Estados Unidos junto con sus hijos y un hermano, luego de haber conseguido un permiso para ingresar a ese país por razones humanitarias, contó que logró sobrevivir a esa horrible noche porque se refugió en el baño.

Cuenta que agentes del INM lo detuvieron mientras esperaba al raitero o pollero para cruzar a Estados Unidos. En la estación, cuando ocurrió el incendio, yo estaba dormido porque estaba muy triste y preocupado. ¡Imagínate!, uno viene acá con deudas. Después empecé a escuchar gritos de los compañeros y la llama ya estaba muy encendida. No me quedaba de otra más que ir al baño y abrir el agua para que me protegiera un poquito , narró.

Las secuelas, dijo, le han impedido tener una estabilidad laboral para mantenerse y, sobre todo, lograr el sueño que lo animó a dejar su país: prometí a mis padres comprarles una casa, porque en Guatemala no puedes por el sueldo que ganamos allá, es muy bajo .