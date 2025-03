H

oy se cumple un año más, el octavo, desde que nuestra compañera Miroslava Breach Velducea fue asesinada en la capital de Chihuahua como represalia por su labor periodística. En particular, la Fiscalía General de la República ha señalado que se le persiguió por un reportaje en el cual dio a conocer la intervención del crimen organizado en el reparto de candidaturas de elección popular en dicha entidad. Pese a las pruebas incontrovertibles presentadas y al conocimiento de quienes fueron los autores materiales, intelectuales y los facilitadores del crimen, la justicia sigue exasperantemente a medias.

En este lapso han sido detenidos y condenados el coasesino Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, y el cómplice Hugo Amed Shultz Alcaraz, ex edil panista de Chínipas, quien proporcionó a un grupo criminal grabaciones ilegales de la periodista, así como los datos para localizarla. Sin embargo, permanecen prófugos el otro autor material, Wilberth Jaciel Vega Villa, y quien se presume ordenó el atentado, Crispín Salazar, líder de la estructura de traficantes y sicarios que lleva su apellido.