Domingo 23 de marzo de 2025, p. 18

El Cairo., El ejército de Sudán consolidó ayer su control sobre Jartum, la capital, al recuperar más edificios gubernamentales clave un día después de haber arrebatado el palacio presidencial a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Los militares recuperaron también la sede del Banco Central de Sudán y otros edificios gubernamentales y educativos en la zona, explicó el general de brigada Nabil Abdullah, portavoz del ejército sudanés. Cientos de combatientes de las FAR murieron mientras intentaban huir de la ciudad, agregó.

El avance del ejército se produjo cuando un grupo activista pro democrático sudanés declaró que combatientes de las FAR habían matado al menos a 45 personas en una ciudad en la región occidental de Darfur.

Volker Perthes, ex enviado de la ONU para Sudán, sostuvo que los recientes avances militares obligarán a las FAR a retirarse a su bastión, en la región occidental de Darfur.

Sin embargo, no significa el fin de la guerra, ya que las FAR mantienen territorio en la región occidental de Darfur y en otros lugares. Perthes argumentó que la guerra probablemente se convertirá en una lucha insurgente entre las FAR basadas en Darfur y el gobierno liderado por militares en la capital.