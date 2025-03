Afp, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 23 de marzo de 2025, p. 18

Washington. El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, calificó al presidente ruso Vladimir Putin de confiable , y afirmó que el líder del Kremlin le confió que rezó por su amigo Donald Trump cuando le dispararon en un acto de campaña el año pasado.

En una entrevista en el podcast del presentador conservador Tucker Carlson, el enviado añadió que considera que Putin no es un mal tipo y es un gran líder que busca poner fin al letal conflicto de tres años con Ucrania.

Me cayó bien. Me pareció que fue sincero conmigo. No considero a Putin un mal tipo. Es una situación compleja, esa guerra y todos los factores que la provocaron , aseveró Witkoff en la entrevista que se transmitió antier.

Describió un aspecto personal de la conversación, en el que Putin recordó su reacción al intento de asesinato de Trump en julio de 2024, mientras el entonces candidato republicano realizaba un mitin de campaña en Butler, Pensilvania: Cuando el presidente recibió un disparo, fue a su iglesia local, se reunió con su sacerdote y rezó por Trump, no porque pudiera llegar a ser presidente de Estados Unidos, sino porque tenía una amistad con él y estaba orando por su amigo , subrayó Witkoff.

Agregó que Putin encargó un retrato de Trump a un destacado artista ruso y le pidió que se lo llevara al mandatario estadunidense.