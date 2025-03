La fuerza aérea israelí, que lanzó una ofensiva sobre el campamento de refugiados de Nuseirat, indicó que aún no se determina el numero de heridos.

En distintas operaciones militares israelíes, 14 palestinos murieron ayer, entre ellos cinco niños, confirmaron fuentes a la agencia de noticias palestina Wafa. Nueve personas fallecieron en un ataque contra un edificio residencial en el barrio de Al Tufá, al este de la ciudad de Gaza; otras tres, al oeste de Rafah por las bombas de un avión no tripulado en el barrio del Tel al Sultan; dos más en un embate aéreo sobre una fábrica en el barrio de Zeitun, al sureste de la ciudad.

En la propuesta israelí, en la primera fase Hamas debe liberar a 11 cautivos vivos y entregar 16 cadáveres, acción que daría paso a una cese de hostilidades bélicas de 40 días; en la segunda fase se pide a Hamas entregar a todos los rehenes restantes.

The Times of Israel y The Jerusalem Post divulgaron que manifestantes protestaron en Tel Aviv, Lapid y Golan para exigir el regreso de los prisioneros y contra las acciones del premier Benjamin Netanyahu, para derrocar al fiscal general, Gali Baharav-Miara, y al jefe del Shin Bet (la agencia de inteligencia interior), Ronen Bar, a quienes acusa (sin pruebas) de haber confabulado para abrir una investigación sobre los vínculos de la oficina del jefe del Ejecutivo con Qatar en medio de una pesquisa de sobornos.

Sigue escándalo de soborno

El fiscal prohibió al premier nombrar a un nuevo jefe del Shin Bet mientras el Tribunal Supremo mantenga paralizado el proceso de destitución de Bar. En un video que publicó su oficina, Netanyahu desestimó los temores de un posible conflicto de intereses por el despido de Bar y alegó que la decisión se tomó antes de que se abriera la pesquisa.

El Shin Bet, sin embargo, confirmó que el 27 de febrero inició la investigación por sospechas de vínculos de cohecho entre altos funcionarios de la oficina del premier y el Estado de Qatar, a petición del diputado opositor Gilad Kariv.