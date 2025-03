La tierra ensangrentada ya no debe ser el presente ni el futuro abominable dominado por el crimen organizado y cómplices enquistados en los malos gobiernos en turno , señaló. La agrupación, a la que pertenecían los 45 tsotsiles masacrados en Acteal el 22 de diciembre de 1997, señaló que nosotras y nosotros, experimentamos que el camino de la verdad y la justicia conduce a la armonía, a la paz .

Manifestó que los señores de la muerte son hoy los gobiernos de Estados Unidos y de Israel que se creen y se sienten dueños del mundo, provocan guerras militares y comerciales en países ricos en recursos naturales.

El primero, abundó, “expulsa a los trabajadores mexicanos como si fueran criminales, con ‘su legitimidad’, y se escandaliza del horror desatado por el crimen organizado que controla de forma ‘ilegal’, territorios, pueblos y comunidades”.

No obstante, dijo, los dos, gobiernos y delincuentes “se apropian de tierras que no le pertenecen, trafican con la vida de las personas y para ellos, ‘los derechos humanos no existen’”.

Las Abejas afirmó que también nos duele el proceso de deshumanización que se ve como normal, al que contribuyen políticos corruptos, cómplices de los criminales, que permitieron la masacre de Acteal y hoy, barbaries como la de Teuchitlán .