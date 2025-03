Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 23 de marzo de 2025, p. 21

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López señaló que a pesar de la ofensiva contra los pueblos, las comunidades que luchan desde abajo construyen alternativas al sistema. A través de la resistencia comunitaria y las acciones de solidaridad, se fortalecen desde sus territorios, oponiéndose a los mecanismos de violencia permanente .

Abundó: Hay numerosos ejemplos que nos dan esperanza y muestran que los caminos hacia la libertad son amplios y posibles. Ahí están los pueblos que no se venden, no claudican y no traicionan, muchos de ellos articulados en el Congreso Nacional Indígena, en movimientos de resistencia, en el movimiento zapatista, entre otros. Son la dignidad rebelde que impulsa el movimiento social para crear condiciones de paz y vida digna .

Todos estos pueblos y comunidad, remarcó, defienden el territorio, la vida, el agua y la libertad .

En opinión del Frayba, los programas sociales tienen una perspectiva totalmente individualista y de domesticación capitalista, confrontan las formas de organización colectiva y asamblea comunitaria en la toma de decisiones de los pueblos y comunidades en las que van decidiendo sus proyectos de vida .

En su informe Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal, indicó que las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las comunidades en resistencia en Chiapas enfrentan una situación crítica y alarmante de violencia y vulneración de sus derechos fundamentales y con todo lo que está relacionado con los territorios y la guerra contra los pueblos en un afán de destrucción y exterminio poblacional .

Al hablar de las acciones en perjuicio de los pueblos en los tiempos de la Cuarta Transformación (4T) , expresó que durante el periodo de 2021 a 2024, las bases de apoyo del EZLN, organizaciones, comunidades y pueblos en resistencia en Chiapas, que construyen esencialmente la autonomía, y han hecho una realidad los acuerdos de San Andrés, incumplidos por el Estado mexicano, han enfrentado graves violaciones a los derechos humanos debido a la diatriba por la posesión de la tierra y el territorio .

En el documento de 157 páginas, presentado en el contexto del 36 aniversario de su fundación, el Frayba se refirió a que hay un esquema de confrontación directa con los pueblos basado en la ausencia de control gubernamental, permitiendo de manera deliberada las acciones de la delincuencia organizada, de los sucesores del paramilitarismo y organizaciones corporativistas”.