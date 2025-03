En la muestra, 3 por ciento contrató un seguro de accidentes en 2024, mientras en 2021 fue de 2 por ciento. Para la casa y para el retiro se mantuvieron sin cambio en el periodo de referencia con una tenencia de 2 y uno por ciento, respectivamente.

Avances

En 2021, la principal razón por la que las personas nunca han tenido un seguro fue porque no los necesitan o no les interesan, con un 26 por ciento de la población de 18 a 70 años. Para 2024, el porcentaje aumentó y la mantuvo como la principal explicación de no tener una cobertura con un 34 por ciento.

No tener dinero, trabajo o ingresos variables fue menos relevante como el no saber cómo funciona un seguro.

Entre la población de 18 a 70 años, 13.9 por ciento contaba con un seguro de vida; 11.5 por ciento, con un seguro de auto, y 7.5 por ciento, con un seguro de gastos médicos. Respecto a la ENIF 2021, se registró un ligero incremento en la proporción de personas con seguros (21 por ciento).

Para la Amis, la industria va avanzando y cada vez más en generar conciencia en estar asegurados.