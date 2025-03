Otros factores que podrían magnificar la vulnerabilidad es que, en la mayoría de los casos, la población no cuenta con seguros, que les permitiría evitar una pérdida de activos en caso de un siniestro, o bien, no tiene acceso a un crédito formal, que podría ayudarles a solventar sus gastos temporalmente , detalla la ENIF.

En México, 30 por ciento de la población no cuenta con ningún tipo de ahorro, por lo que no podría cubrir sus gastos básicos por más de una semana en caso de dejar de recibir los ingresos que normalmente percibe. Ese es uno de los resultados que arroja la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (Enif).

En este sentido, 69 por ciento de las personas que atravesaron esta situación durante 2024 tomó como alternativa reducir sus gastos; 51 por ciento solicitó algún préstamo a sus familiares o a algún conocido; sólo 42 por ciento utilizó dinero ahorrado; 17 por ciento solicitó adelanto salarial o trabajo más horas en su otra fuente de ingresos.

Por su parte, 13 por ciento optó por empeñar sus bienes, 11 por ciento utilizó o solicitó un crédito tarjeta y 9 por ciento se retrasó en el pago de sus deudas.

Mujeres, más vulnerables

La encuesta precisa que otra de las dimensiones de la vulnerabilidad se relaciona con la capacidad de tomar decisiones económicas y tomar oportunidades.

Generalmente, las mujeres se encuentran con menos frecuencia en posición de tomar decisiones económicas de forma directa, ya que no cuenta con la propiedad de activos de alto valor. Sólo 28 por ciento reportaron ser dueñas de una vivienda, 16 por ciento de un automóvil y 6 por ciento de un terreno.

Refiere que esto también puede estar relacionado con los medios que tienen las mujeres para tomar oportunidades económicas, como la posibilidad de comprar una vivienda, un terreno o un auto.

En este sentido, explica que alrededor de 41 por ciento de los hombres reportaron no tener medios para tomar una oportunidad de este tipo, porcentaje que se eleva a 50 por ciento en el caso de las mujeres.

Destaca que, entre los posibles medios para tomar esta oportunidad, el más comúnmente mencionado es el crédito, tanto entre hombres como mujeres, superando a los préstamos de familiares y amistades. El segundo son los ahorros, aunque sólo una cuarta parte de las mujeres considera que podría utilizarlos para tomar una oportunidad , sostiene.

Un caso joven

Misael Ortega es un joven de 27 años que explica a este medio una situación similar que atravesó hace alrededor de medio año, cuando a causa de un recorte en la empresa para la que laboraba, de la cual no quiso dar el nombre, quedó sin empleo.

“Pensaba que no iba a pasar nada cuando me liquidaron, estaba un poco estresado en ese trabajo, y cuando me dijeron de recursos humanos que no seguiría creo que hasta me emocioné, llegué a mi casa, vivo solo desde hace cinco años, y me compré una botella, celebré el quedarme sin trabajo.

“Nunca dimensioné lo que pasó, a los dos días tenía 200 pesos en mi cuenta, no quería gastarlos y me aguanté el hambre un día más, pero pues tuve necesidades. Luego llegó la renta, el pago del Internet, de la tarjeta, de Netflix, y se me vino el mundo encima.