C

on el pasar de los años te convertiste en una imagen. O más bien en una necesidad de producirlas, muchas al día, cada hora. Pensaste que era un trabajo que debía hacer: hacerte.

No te importó que no era un Yo, sino una aplicación, una determinada forma de filtros, encuadres, luces, emojis, memes, que realizaban unas tierras raras en minas con niños arañando la tierra, unos microprocesadores conectados a las granjas de servidores que consumen la electricidad de Argentina, miles de personas que trabajan delante de pantallas con códigos, que operan de manera secreta en algo que pensaste que era sólo tuyo: tu Yo.

Después te convertiste en una imagen de cada día, de cada comida, de cada paisaje, que necesitaba que los otros juzgaran como me gusta . Cada vez que aparecía un pulgar para arriba, tu cerebro recibía una caricia digital. Cuando no, te angustiaba, pero solías calmarte diciéndote que no hay bien ni mal, las impresiones son las impresiones y es todo lo que cuenta.

Abrías cada pocos segundos tu propia imagen para saber cuántos me gusta había sumado de inmediato. Pero los no me gusta te torturaban casi como cuando tu padre miró para otro lado para no avergonzarte porque los deportes no eran lo tuyo. ¿Qué buscaban con herirte? Tu ilusión de que tus imágenes fueran completas, no divididas, no rotas por alguien anónimo que te rechazaba poniéndose en tu contra.

Los demás, los que te aceptaban y les gustaba eran el espejo, tu vehículo hacia más imágenes donde pensaste que escogías cómo deberían reconocerte: tu propia identidad replicada cada hora del día. A que no puedes tomarte sólo una selfi. Te resulta imposible. La clave está en la repetición.