Laura Poy Solano y corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 22 de marzo de 2025, p. 3

Miles de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) concluyeron su paro nacional de 72 horas con una marcha masiva tanto en la capital del país como en Chiapas, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Quintana Roo y Yucatán.

En la Plaza de la Constitución, que permanecía abarrotada pese a las inclemencias del calor, los dirigentes magisteriales advirtieron que la nueva primavera magisterial va a continuar .

Pedro Hernández Morales, líder magisterial de la sección 9 de la Ciudad de México, señaló que el retiro de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de su iniciativa de reforma a la Ley del Issste de 2007, enviada el pasado 7 de febrero a la Cámara de Diputados, es sólo un triunfo parcial .

Ante miles de maestros, aseguró que el objetivo central de este despertar magisterial es y será la abrogación de esta ley de 2007. Que quede claro. Apenas vamos a hacer una pausa para tomar fuerza, porque si no hay solución en los próximos días a las demandas que hemos presentado, vamos a prepararnos para el paro indefinido de labores .

Por la mañana, los docentes inconformes de la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas y Michoacán, así como estudiantes de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, de Tenería, estado de México, y organizaciones sociales se concentraron en las inmediaciones de la Normal Superior de México para marchar al Zócalo capitalino.

Luego de una movilización que recorrió avenidas como Ribera de San Cosme, Insurgentes Norte y Sur, avenida Chapultepec, Fray Servando, Eje Central y 5 de Mayo, para arribar a la esquina de la calle Madero y Plaza de la Constitución, los profesores expresaron su rechazo a mantener un sistema de pensiones injusto .

La maestra Teresita Solís, de la Montaña Alta de Guerrero, afirmó: peleamos no sólo por bajar los años de servicio que debemos cubrir, porque hoy nos ofrecen como un regalo trabajar hasta cumplir 58 años de edad. Queremos que vayan a nuestros planteles y vean cómo es atender a 40 niños en una escuela multigrado, donde eres maestra, directora, secretaria y hasta intendente, a ver si se les hace justo. Llevó 32 años de servicio, pero no me puedo ir porque no cumplo la edad que establece la ley .