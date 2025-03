A

l igual que la intentona de acabar con Petróleos Mexicanos (Pemex), la reforma energética de Enrique Peña Nieto (igual que las aperturas , modernizaciones , productores independientes de energía y demás eufemismos privatizadores y extranjerizantes del régimen neoliberal) tenía en la mira a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y en ambos casos los tecnócratas muy cerca estuvieron de sepultar a esas dos ex paraestatales (una tercera, Luz y Fuerza del Centro, con sus 45 mil trabajadores, en un abrir y cerrar de ojos fue masacrada y desaparecida por Felipe Calderón), mientras el capital privado –especialmente trasnacional– avanzaba a paso veloz.

La soberanía energética del país languidecía rápidamente y a ese perverso cuan indecente despojo (iniciado por Carlos Salinas de Gortari) se le conoció como la privatización silenciosa del sector eléctrico mexicano, y muy cerca estuvieron de lograr ese objetivo. Pero como en su momento bien lo dijo el entonces presidente López Obrador, no pudieron y se quedaron con las ganas .

Esa privatización silenciosa desplomó la generación eléctrica del Estado. Para dar una idea: al cierre del sexenio salinista la participación del capital privado en ese sector fue muy baja, pues las inversiones (financiadas por la banca de desarrollo) apenas si comenzaban a cuajar; sin embargo, al iniciar el gobierno de Fox ya representaba 2.1 por ciento del total) y para el fin del periodo calderonista era de 31 por ciento. No paró ahí: con Peña Nieto se acercó a 65 por ciento y lo que avanzaba el capital privado lo perdía la CFE.