Queremos encontrar, pero no queremos , declara una madre en una imagen televisada. Su sentir es el de todas. Si llegan a reconocer una prenda sabrán que su hijo, hija o esposo estuvo ahí, y el horror de imaginar su destino lo nublará todo. Y si no reconocen nada, seguirá el calvario de la incertidumbre. No hay final con paz para ninguna. Lo pintaron, lo barrieron, lo arreglaron todo. Es una burla para nuestro dolor , denuncia en el rancho abierto sin ton ni son Patricia Sotelo, quien desde hace cuatro años busca a su hija Fanny Areli.

Y, en medio, el insultante espectáculo de la disputa por la narrativa del oficialismo y la derecha opositora. Que si sí se quemaban cuerpos, pero no era crematorio. Que si sí se entrenaba y ejecutaba a jóvenes reclutados, pero no era un campo de exterminio. Les importan tanto las palabras. Esta historia, dicen en Colima, no los absolverá . Y será contada por las madres, los padres, esposos y esposas, hermanos y hermanas, hijas e hijos de las victimas de la desaparición, a lo largo y ancho del país.

