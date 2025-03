Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 22 de marzo de 2025, p. 19

Washington y Nueva York., Líderes y legisladores del Partido Demócrata enfrentaron la ira de sus bases esta semana cuando regresaron a sus distritos, con votantes exigiendo que cumplan su papel de oposición, así como la destitución de la cúpula de esa fuerza política, e interrogando a sus representantes electos sobre su hasta ahora débil e inefectivo contrapeso a las políticas del presidente Donald Trump.

Ante el asalto contra la burocracia federal, programas de asistencia para pobres, las escuelas, la salud pública y los que se atreven a protestar y manifestarse, el liderazgo del partido de oposición, el Demócrata, es notable por su silencio y subordinación. De hecho, parecen estar siguiendo la recomendación del legendario estratega del partido, James Carville: date la vuelta y hazte el muerto , con la idea de que Trump y sus aliados se autodestruirán, aunque algunos legisladores claves, como el senador socialista democrático Bernie Sanders y la diputada Alexandria Ocasio-Cortez, entre otros, están rechazando esa estrategia.

En foros públicos convocados por parlamentarios en sus distritos esta semana, buena parte de la ira de las bases se dirigió contra el líder de la minoría en el Senado, Charles Schumer, y otros nueve de sus correligionarios que decidieron votar a favor del proyecto de ley republicano que recortó 13 mil millones de dólares en fondos para programas de alimento, salud y transporte para los pobres mientras incrementa el gasto militar y permite que Trump continúe con la reducción del gasto federal y desmantela partes del gobierno federal. ¡No están luchando! , gritó una mujer demócrata a dos congresistas en un foro en Washington esta semana, y agregó: ¡Estamos sufriendo!

Votantes demócratas expresan su rechazo a las acciones de republicano, pero también contra sus representantes electos dado su fracaso en responder más firme y de manera efectiva, que aparentemente tomó por sorpresa a los legisladores demócratas, reportó Politico.

En Maryland, por ejemplo, una empleada federal recién cesada encaró a su legislador: “no me hables de los tribunales ni de la próxima elección… yo vine aquí para averiguar qué está haciendo mi diputado” ante la guillotina de Trump.

En foros en Arizona, Oregon, Vermont y otros estados, una constante fue la demanda de los votantes de que los demócratas descarten al senador Schumer, líder de bancada en el Senado y el demócrata más poderoso en Washington, y poner en su lugar a alguien con ganas de luchar .

Schumer, desde su decisión táctica de apoyar, y con ello aprobar el proyecto de ley del presupuesto republicano, ha tenido que defender su decisión, explicando que con minorías en ambas cámaras del Congreso no tienen con que frenar todo esto, y debaten cuándo y cómo podrían intentar ralentizar la ofensiva política de Trump y su Partido Republicano.

Mucho jadeo

Schumer comentó en una entrevista que sigue buscando dialogar con sus contrapartes republicanos, pero que habrá que esperar a que las tasas de aprobación de Trump bajen más del 48 por ciento actual a un 40 para negociar. Agregó, en entrevista con The New York Times, que hablo con ellos (los republicanos) en el gimnasio. Cuando estás sobre esa bici en shorts, jadeando, muchas de las inhibiciones se desvanecen . Los cómicos no dejaron que esa afirmación pasara sin un poco de, pues, jadeo.

Más aún, el titubeo, las respuestas tibias y justificaciones de la cúpula demócrata están teniendo costos políticos cada vez más altos para la supuesta oposición electoral. La tasa de aprobación del Partido Demócrata se ha desplomado más de 20 puntos, desde la contienda en la que ganó Trump, a su nivel más bajo en la historia, de acuerdo con una encuesta de CNN: 29 por ciento; mientras NBC News confirma esa noticia, con 27 por ciento.