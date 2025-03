Stella Calloni

Sábado 22 de marzo de 2025, p. 17

Buenos Aires., El Departamento de Estado de Estados Unidos prohibió a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), a sus dos hijos –Máximo y Florencia Kirchner– y a un ex funcionario, entrar a ese país por, presuntamente, estar involucrados en importantes casos de corrupción.

Con ironía, la ex mandataria respondió en sus redes sociales: ¿Será por una criptoestafa? Porque, la verdad, no hice ninguna criptoestafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Y mi hija, menos , manifestó. Y continuó: “¿Mi hijo habrá abusado sexualmente de alguna periodista o escritora en la tienda más cara de Nueva York? ¿O habrá sobornado a alguna prostituta estadunidense para que no diera a conocer que había contratado sus servicios porque lo perjudicaría en su campaña? Tampoco… de las dos, y ahora, ¿van a volver a dar 20 mil millones de dólares al presidente de la criptoestafa? Acuérdense que tampoco se va a relegir .

Según sostuvo el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, en un comunicado difundido ayer, Fernández y Julio de Vido –ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios durante los gobiernos de Fernández (2007-2015)– abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en millones de dólares robados a su erario .

Rubio afirmó: múltiples tribunales han condenado a Fernández y De Vido por corrupción, lo que ha socavado la confianza del pueblo argentino y de los inversionistas .

La dos veces ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y titular a nivel nacional del Partido Justicialista (PJ), fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública , pero aún espera un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema.

La ex gobernante se refirió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó: Debe ser que todavía no digirió que en 2019, después de haberle ordenado al FMI (Fondo Monetario Internacional) darle 45 mil millones de dólares a su amigo Mauricio Macri (ex presidente argentino) para ayudarlo en su campaña por la relección presidencial, hayamos ganado esas elecciones , y cuestionó que ahora se intente entregar al jefe del Ejecutivo argentino, el utraderechista Javier Milei, mediante un nuevo acuerdo con el FMI, 20 mil millones de dólares, precisamente cuando él está siendo acusado por la megaestafa de la criptomoneda $Libra.

Invoca el apoyo popular contra el golpe de Estado

Fernández reiteró la convocatoria a marchar el próximo día 24 en conmemoración del golpe de Estado de 1976, que instaló la más cruenta dictadura militar en la historia argentina, y en una irónica frase se refirió a su actual prohibición para viajar a Estados Unidos: a “Videla y Massera nunca les prohibieron ingresar a Estados Unidos refiriéndose al general Jorge Rafael Videla presidente de la Junta Militar y a uno de sus integrantes, el contralmirante Emilio Eduardo Massera.

También se refirió a Milei: “A vos solito no te da la nafta… ni en la economía, ni en la política. Por eso salís a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional y a Trump… se nota mucho Milei (…); no pudiste contenerte y saliste a postear enseguida dejando todos los dedos marcados que fue un pedido tuyo”.

Coincidiendo de manera abierta con el veto a la visa para Estados Unidos, la sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, ratificó las condenas dictadas a la Fernández, a José López y Lázaro Báez por fraude en la obra pública y al ex ministro de la Producción Julio de Vido, aunque rechazando el recurso fiscal por el delito de asociación ilícita (que jamás se ha comprobado).

Los jueces de esta sala, presidida por Mariano Borinsky e integrada por Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, pertenecen todos al llamado Partido Judicial, estrechamente ligados al ex presidente derechista Mauricio Macri, conformado durante el gobierno de éste (2015-2019 ) en un trabajo conjunto y evidente con la embajada de Estados Unidos, infiltrando las estructuras judiciales, con métodos de corrupción.

La Cámara rechazó los recursos de apelación de los condenados y por el fiscal Mario Villar, contra el fallo de la misma sala que en noviembre pasado confirmó las condenas impuestas por el tribunal oral 2 de una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua a la ex presidenta para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación a la administración pública, que tampoco se ha comprobado.