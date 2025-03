Ricardo Montoya

corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 22 de marzo de 2025, p. 22

Pachuca, Hgo., La oficial del municipio de Cuautepec de Hinojosa, Laura Aguilar Meza, de 35 años, reportada como desaparecida el 19 de marzo, fue hallada muerta con signos de violencia la mañana de ayer. Francisco Javier HP, su ex pareja sentimental fue detenido y es investigado como autor del crimen. El detenido trabajó también como policía del municipio de Tulancingo. El hallazgo del cuerpo de Aguilar Meza ocurrió en un cerro de la comunidad de Tlajomulco, municipio de Zempoala; estaba semienterrado, precisaron autoridades ministeriales, quienes dijeron que la localización del cuerpo se logró luego de que agentes de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo aprehendieron al presunto autor del crimen. Sus familiares y amigos reportaron por redes sociales su desaparición e iniciaron una exhaustiva búsqueda hasta que las autoridades lograron obtener información para ubicar su paradero. Este es el segundo homicidio cometido por un ex agente en Hidalgo en lo que va de 2025. El 3 de febrero un ex agente de Mineral de la Reforma mató a su ex esposa y a los padres de ella tras ser liberado por la jueza penal del Centro de Justicia para las Mujeres, Janett Montiel; el sujeto estaba acusado de violencia intrafamiliar.