Stiller: Es decir, está en constante proceso. Así fue el desarrollo de creación de la serie en la primera y segunda temporada. Y no sé si podría explicarlo, pero es muy fluido, aunque obviamente es un programa con muchos detalles específicos que siempre estamos considerando. Creo que una de las razones por las que es fluido es porque siempre estamos revisando lo que estamos haciendo, lo que hemos grabado y editado, e intentando darle seguimiento. Continúa hasta la mezcla de sonido final, en realidad.

Scott: Es curioso porque siento que estuve trabajando en ello todo el tiempo. Supongo que hacer prensa y hablar del personaje y de la serie me mantiene fresco en la mente. Pero además, Ben, Dan (Erickson, creador, guionista y productor ejecutivo de la serie) y yo hablamos todo el tiempo y siempre les estoy haciendo preguntas sobre cómo van las cosas o qué estamos haciendo. Estuvimos hablando y dándole vueltas al tema todo el tiempo, así que, para cuando empezamos a rodar, me sentía bastante preparado y listo para entrar. Pero fue un reto porque, al igual que la serie, el personaje, tanto la parte interior como la exterior , se expanden un poco y la apertura se amplía.

Stiller: Sí. Empezamos en octubre de 2022 y seguimos grabando hasta la huelga, y para entonces ya habíamos completado siete episodios. Y luego tuvimos que reorganizarnos para los tres últimos después del paro.

-¿Tuviste que volver a rodar algo?

Stiller: En ambas temporadas, volvemos constantemente a grabar y siempre estamos revisando material, y a veces retomamos algo. Pero eso es parte del proceso de hacer la serie. Y uno de los lujos, creo, de poder hacerla así es que podemos mirar lo que hicimos y decir: Espera, esto no funciona o probemos esta nueva idea .

Así que, cada vez que hemos tenido retrasos, especialmente la primera temporada, estábamos en preparación y a punto de empezar a rodar, y luego llegó el covid, así que tuvimos seis meses más para trabajar en los guiones y todas las demás ideas que estábamos desarrollando. Y con la huelga, lo mismo. Sabes, obviamente no podíamos escribir, pero me permitieron editar porque soy productor, no guionista en la serie, así que lo hice durante todo el periodo de paro, lo cual fue muy útil cuando volvimos.

Scott: Por supuesto, apoyamos plenamente las huelgas, tanto los guionistas como los actores. Pero sí, para esta serie en particular, simplemente dijimos: ¡Dios mío! Vale, cerremos y veamos cuándo podemos volver . Y terminó, como dijo Ben, siendo beneficioso a la larga.

–¿Alguna vez te preocupó que la segunda temporada no se hiciera?

Stiller: No. Sentía que ya habíamos rodado lo suficiente como para al menos terminar el proyecto. Recuerdo que en un momento de la primera temporada, cuando estábamos empezando y, ya sabes, estábamos en el final, llegó el covid. Y en un momento dado me pregunté si realmente íbamos a hacerla, porque muchas producciones se cancelaron y tuvimos la suerte de superarlo.