Sábado 22 de marzo de 2025, p. 6

A los 19 años, el músico maliense Salif Keita recuerda haber escuchado una guitarra, esa experiencia marcaría el resto de su vida, a partir de ese momento, la música se convirtió en mi todo. Me puse a cantar en los barrios como trovador y a los 20 años formé parte del Rail Band , agrupación popular patrocinada por el gobierno, conocida por su mezcla electrificada de música tradicional mandé, ritmos afrocaribeños y sonidos contemporáneos, dice en entrevista con La Jornada.

El músico africano se presentará mañana en el Teatro Esperanza Iris, es su tercera visita a nuestro país y promete poner a bailar a todos, así que lleven zapatos cómodos . Además Salif Keita sobresale por su labor como activista en la lucha contra el albinismo y la promoción de la paz en África . Su música es un puente entre culturas y un testimonio de la riqueza del continente africano, desde su trabajo con Rail Band hasta el resto de su carrera como solista.

El músico confesó que, creativamente hablando, se siente en un buen momento. En África nacimos dentro de la música y estamos siempre rodeados con música, con ritmos y melodías, es parte de nuestra cultura y de la vida diaria. En un momento estás sentado y de repente alguien empieza a tocar o cantar. Que estemos rodeados de música es inevitable .

Al preguntarle a Salif cuál ha sido la importancia de su música en África, él respondió: “no sé qué importancia he tenido en la música africana. Eso lo debe decir un crítico u otra persona, pero yo me siento muy contento con lo que hago. Aunque me han calificado como sabes ‘uno de los más grandes estrellas de todos tiempos de África’. Me adoran en todos los sitios que visito. Hay algunos músicos jóvenes que me han dicho que les he servido de como inspiración para dedicarse a la música, Youssou N’Dour es uno de ellos”.

A pesar de que Salif Keita no es de la casta Griot, músicos depositarios de cantar/trasmitir la tradición oral y difundir la información de pueblo en pueblo, él fue el creador de tendencias musicales conocidas como el Afro Pop, un artista cuyo legado trasciende fronteras y ha consolidado su carrera como un ícono global, con una trayectoria de 55 años que incluye 75 álbumes y 5 nominaciones al premio Grammy.