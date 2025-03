Escuché en las noticias que iban a dar alrededor de mil 500 huevos. Y vine porque necesitaba algunos, estoy esperando aquí en la fila y no veo nada , comentó Jackeline Tejava, quien estaba en una fila que se extendía alrededor de la cuadra. Dicen que los huevos se han acabado, pero no ha habido ni siquiera más de 20 personas, no sé qué pasó .

Encontrar huevos en los estantes de las tiendas de la ciudad de Nueva York puede ser una cuestión de suerte. Y cuando hay, pueden ser costosos, pues los precios de los huevos alcanzaron un récord máximo el mes pasado.

Estamos repartiendo huevos porque, como productores de alimentos, creemos que es nuestra responsabilidad apoyar a las comunidades que nos apoyan , dijo el grupo FarmerJawn en un comunicado, donde se explicó que se asociaron con una carnicería local y una granja del norte del estado de Nueva York para organizar la repartición del viernes, que también llevaron a cabo en los barrios de Queens y Brooklyn.

La comida es medicina, y todos, en especial la frecuentemente olvidada clase media, merecen tener acceso a ella , señaló FarmerJawn.

Otras organizaciones, incluidas iglesias, han repartido huevo gratis recientemente en Nueva York y otras partes del país, como Las Vegas, Chicago, Filadelfia y el condado de Richland, en Carolina del Sur.

El grupo FarmerJawn también repartió cartones de huevo gratis en Nueva York el mes pasado.

Incremento de 41%

Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos espera que los precios de los huevos aumenten 41 por ciento este año en comparación con el promedio del año pasado de 3.17 dólares por docena. Una docena de huevos en la ciudad de Nueva York puede costar a menudo el doble o el triple de esa cantidad, dependiendo de la tienda.