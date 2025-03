Pablo Espinosa

Celebramos los 60 años de una obra maestra: Highway 61 Revisited, sexto álbum de Bob Dylan cuya peculiaridad consiste en iniciar con uno de los dos únicos temas que muchos conocen de este autor y culmina con una de las varias obras de largo aliento que caracterizan la grandeza poética y musical de quien mereció por este talante de trabajos, el Premio Nobel de Literatura.

La pieza inaugural: Like a Rolling Stone, nacida de la mente de Dylan puesta en el Delta del Mississippi, donde Muddy Waters escribió Cat Fish, el embrión de su pieza titulada Rollin’Stone, de donde nació el nombre del grupo inglés The Rolling Stones, una revista especializada, Rolling Stone y el título de esta obra de Bob Dylan cuyo eje prosódico es el verso What does it feel? (¿qué se siente, güei, estar solo, sin rumbo a casa, como un completo desconocido, como una pinche piedra que rueda?)

La pieza conclusiva se titula Desolation Row, nacida de la mente de Dylan puesta en la metáfora, la parábola, la ironía. Forma parte de las obras monumentales donde la poesía esplende, senda que abrió en 1962 con la estremecedora A Hard Rain’s-A Gonna Fall, de casi siete minutos de duración con versos de gran calado:

I saw a room full of men with their

hammers a-bleedin’

I saw ten thousand talkers whose

tongues where all broken

I saw guns and sharp swords in the

hands of young children

Y dos años después la deslumbrante Chimes of Freedom, escrita en seis stanzas de siete versos cada, con esta potencia:

As majestic bells of bolts struck

shadows in the sounds

seeming to be the chimes of freedom

flashing

A esa jerarquía pertenece también All Along the Watchtower, de 1968, cuyo verso inicial siempre nos salva:

There most be some kind of way

outta here

Hasta llegar a la gran culminación de esta corriente de trovador con la muralística Murder Most Foul, de 17 minutos de duración, escrita en pies yámbicos, trocaicos y dactílicos, como lo hizo en su momento William Shakespeare, quien es la máxima inspiración de Bob Dylan y como lo hicieron también Christopher Marlowe, John Milton y Allen Ginsberg, maestro de Robert Zimmerman, quien en esta pieza menciona más de 70 canciones y películas y obras de teatro (de William Shakespeare, por supuesto), óleos y personajes de cine mudo.

Y todo este contexto nos permite voltear a la pieza cúspide del disco que hoy nos ocupa: Desolation Row, del álbum Highway 61 Revisited.

Así como muchos han observado influencia de Arthur Rimbaud en la pieza Chimes of Freedom, otros tantos ven a John Steinbeck y a Jack Kerouac como referentes literarios en Desolation Row.

En realidad, el campo de interconexiones es más amplio y destacan dos figuras: Tennessee Williams y TS Eliot.

La especie más difundida es que el título Desolation Row proviene de la combinación de dos novelas: Cannery Row, de John Steinbeck, y Desolation Angels, de Jack Kerouac.

La novela de Steinbeck comienza así: Cannery Row en Monterey, en California, es un poema, un hedor, un ruido gratinado, una cualidad de la luz, un tono, un hábito, una nostalgia, un sueño .

Y eso nos aproxima al contenido de Desolation Row: El Paseo de la Desolación es una calle, La Calle de la Desolación, pero no es un lugar físico sino un estado de conciencia, una inquietud del alma, un espíritu sacudido, una tribu de fantasmas. Una ópera.

Dura más de 11 minutos y obedece, de acuerdo con el propio Dylan, al género tradicional llamado minstrel, que consiste, desde hace dos siglos, en representaciones teatrales callejeras en los carnavales, interpretadas por actores blancos que se pintan la cara con betún para parecer negros.

Robert Zimmerman ha narrado esas experiencias que vivió de niño como espectador. Tuvieron gran efecto en mi persona, de entre las cosas que más me impresionaron fue haber visto a la dama con cuatro piernas .

Esa atmósfera explica lo que para muchos resulta inexplicable porque esperan encontrar en Desolation Row una historia lineal, sin complicaciones, cuando se trata en realidad de un fresco impresionista con dejos irónicos, una fuerte carga de nonsense, tonos paródicos y elaboraciones narrativas que incurren en la metáfora, la parábola y el hipérbole.

Es una balada folk con todas las de la ley, por su extensión, sus dimensiones épicas y su manera de contar historias alrevesadas.

A lo largo de toda la producción de Dylan encontramos relatos de matanzas, crímenes de Estado, protestas, luchas civiles, proclamas, reivindicaciones sociales, referentes teatrales, cinematográficos y literarios.