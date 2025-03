“Se llegó a pensar que los maestros tenían que contribuir más al Issste y no es así. Sería una contradicción que por un lado hay aumentos salariales muy significativos y, por otro, se les estuviera pidiendo contribuir más al Issste. No era así la iniciativa.

–¿El magisterio que está en las calles afirma que no, que su causa central es la abrogación?

En cuanto a la reforma al bachillerato, señaló que mantener 32 subsistemas educativos que son como archipiélagos, no se hablan uno con el otro, en momentos como los que está viviendo nuestra juventud, es una clara desventaja, porque es un incentivo a la deserción .

En entrevista con La Jornada señaló: el magisterio tiene logros históricos que no deberían llevarnos a una confrontación, sino a privilegiar el diálogo para seguir teniendo beneficios para los maestros y para el sistema educativo nacional .

▲ Mario Delgado, secretario de Educación Pública, pidió a profesores revisar juntos el impacto fiscal que tendría reducir la edad mínima de jubilación para tomar una decisión responsable. Foto Marco Pelaéz

Afirmó que atender la demanda de los docentes de eliminar esta edad mínima y establecerla como estaba fijada antes de 2007, generaría un impacto monetario, pues el que los trabajadores al servicio del Estado puedan acceder a una jubilación más temprana implicaría que durará más años, por lo tanto tiene un costo en la hacienda pública.

La presidenta Sheinbaum Pardo, aseguró, ofreció revisar juntos este impacto fiscal que tendría ir reduciendo la edad mínima de jubilación para tomar una decisión responsable. Y los invitó a establecer una mesa para poder analizar esta reforma .

La propuesta, sostuvo, es sigamos con este diálogo para que el gobierno les diga de manera clara y transparente hasta dónde dan las finanzas en esta propuesta que tiene el magisterio .

Agregó que otro factor que se debe considerar es el impacto de la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, durante el sexenio pasado, con el que se garantiza que todo maestro que en el momento de su jubilación tenga un salario promedio de cotización por debajo de lo establecido por el Instituto Mexicano del Seguro Social –actualmente de 17 mil 610 pesos–, tendrá garantizado este importe. En términos de ingreso, el monto de la pensión está cubierto por el fondo, y el beneficio que ahora da la Presidenta es cuándo accedes a la pensión .

Respecto a la demanda para que la jubilación se calcule en salarios mínimos y no en unidades de medida y actualización (UMA), afirmó que el pago de retiro en esta modalidad permite que ésta no haya perdido su poder adquisitivo, porque la UMA lo que te da es la inflación. En términos reales, las pensiones referenciadas a UMA tienen el mismo valor real que cuando iniciaron .

Bachillerato, cambio a fondo

En cuanto a la transformación de la educación media superior, reconoció que en ese nivel educativo se presenta una fuga importante de estudiantes, que se acrecenta en la formación superior, donde está la gran fuga del sistema educativo mexicano .

Destacó el impacto de las becas Rita Cetina y del Bienestar Benito Juárez, para la atención de alumnos de educación básica y media. Sin embargo, en este último nivel, declaró, sigue habiendo un porcentaje de abandono muy importante. Y hay que dar la lectura correcta. ¿Qué nos están diciendo los jóvenes? No me gusta la oferta educativa que me están planteando .

Por ello, Delgado Carrillo afirmó que además de nuevas carreras técnicas atractivas para las nuevas generaciones, se les dará la posibilidad de recibir, al concluir sus estudios, un doble certificado: uno de bachillerato, y otro que acredite sus conocimientos técnicos avalados por alguna institución de educación superior, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además, adelantó que como parte del compromiso de incrementar la cobertura, se crearán 20 nuevas preparatorias, mientras que 30 secundarias sin turno vespertino serán reconvertidas para ofrecer espacios de bachillerato por las tardes, con mejora en su infraestructura, así como ampliación de espacios en 30 planteles de bachillerato con amplia demanda.