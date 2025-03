Agregó que ahora muchos saben que no podrán llegar a Estados Unidos, y que la opción B va a ser México o incluso retornarán a su país de origen o buscarán asilo y protección en un tercer país.

No obstante, Monroy aseveró que debido a que las deportaciones no han sido realmente masivas hasta ahora, no ha habido impacto en los albergues.

Daniel McGuire, oficial senior de Protección de la Acnur, alertó que se pronostica una disminución de recursos para los grupos que brindan asistencia humanitaria, derivado de que el gobierno estadunidense recortó fondos para la cooperación internacional.