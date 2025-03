Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 21 de marzo de 2025, p. 9

La presencia de médicos cubanos en clínicas y hospitales ubicados en lugares apartados permite cubrir las plazas que no se han podido ocupar porque no hay médicos mexicanos que quieran ir a esos lugares . Tras agradecer muchísimo la colaboración del personal de la isla, Claudia Sheinbaum aseveró que la Secretaría de Salud tiene control de los espacios que ocupan en los lugares donde están trabajando.

A pregunta expresa sobre las versiones de posibles cambios en el IMSS y en el IMSS-Bienestar, la mandataria descartó esa posibilidad: No. Zoé está haciendo un gran trabajo. Que yo sepa, no, no . La Presidenta también declinó en el caso del IMSS-Bienestar solamente abriendo la posibilidad de cambios en Birmex, dependencia que está envuelta en una polémica por la asignación de contratos de medicamentos a farmacéuticas.

Al abundar en torno al personal de Cuba, dijo que “esta contratación de médicos cubanos se hizo para especialidades donde, en ciertos lugares –por más que se abren las convocatorias y se abren y se abren–, no hay médicos mexicanos que quieran ir a estos sitios; muchos de ellos están en los lugares más apartados y eso lo hacen, obviamente, por decisión voluntaria”.