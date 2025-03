Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 21 de marzo de 2025, p. 8

Por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó nuevos topes de gastos de campaña para la elección judicial hasta de 1.4 millones de pesos para las contiendas de alcance nacional.

El acatamiento se dio con 10 votos a favor por uno en contra, de Uuc-kib Espadas, pero en la exposición de argumentos, cinco consejeros advirtieron de severas afectaciones para la democracia, y afirmaron que los magistrados de la sala superior del TEPJF ni siquiera analizaron el factor de la equidad.

Esta es una decisión brutal y despiadadamente plutocrática. Es un golpe a la democracia y a la equidad. Si no dispones de millón y medio de pesos, esta elección no es para ti... porque se pone como centro de efectividad de las campañas la riqueza personal y no la idoneidad de quienes aspiran a ser jueces , acusó Espadas.

Y aun con la molestia de algunos consejeros, al final se aprobó un proyecto según el cual cada candidato nacional (ministros, magistrados de la sala superior del TEPJF y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial) podrá gastar, de su propio bolsillo, hasta un millón 468 mil 841.33 pesos, cantidad sugerida desde la sesión anterior por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

En tanto, para los aspirantes a una sala regional del TEPJF, el límite será de 881 mil 304.80 pesos. En los dos rangos inferiores, en términos de autofinanciamiento, están los contendientes por un tribunal colegiado de circuito, con tope de 413 mil 111.63 pesos, y los postulantes a ser juzgadores de distrito, con 220 mil 326.20 pesos como máximo.

Esta última cifra fue la aprobada inicialmente por el INE, también en votación dividida, para todas las candidaturas, sin importar su alcance geográfico.

Pero el TEPJF interpretó que lo establecido en la ley (220 mil 326.20 pesos) era una base, no un tope, y que es necesario diferenciar los montos según la territorialidad de cada cargo.