Indicó que el lunes informará sobre las modificaciones a normas secundarias de la Ley General de Población y a la ley sobre desapariciones. Explicó que la Consejería Jurídica y todas las áreas involucradas no terminaron de hacer el trabajo, porque el tema requiere un poquito de mayor análisis .

No tengo ninguna duda de que estamos haciendo lo correcto y eso es lo que nos da tranquilidad , externó en la conferencia mañanera.

Al asegurar que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el rancho Izaguirre se sustentará en evidencia científica y no con politiquería, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó ayer, en respuesta a una pregunta, que este caso sea el talón de Aquiles de su gobierno.

Sobre la responsabilidad del ex gobernador Enrique Alfaro en el caso del rancho Izaguirre, la mandataria dijo que corresponde a la fiscalía determinarlo, pero este no es un tema político; algunos lo han querido hacer así, pero se van a quedar con las ganas. Todo es política, pero no politiquería .

La Presidenta consideró que el miércoles, de manera muy responsable , Gertz dio un montón de datos de cómo en el caso del rancho Izaguirre no se siguieron todos los protocolos de investigación en la fiscalía estatal y celebró que ayer el fiscal permitiera el acceso al inmueble.

Resaltó que ante la magnitud de la desaparición de personas en el país, la actuación del Estado debe tomarse seriamente, con la verdad, sin esconder absolutamente nada .

Insistió en que es importante conocer el número de desaparecidos. Hay una parte que viene de carpetas de investigación , pero también hay otros reportes, en los cuales no necesariamente hay toda la información y eso es lo que vamos a presentar muy pronto .