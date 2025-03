E

l presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que ordena a la secretaria de Educación, Linda McMahon, tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del departamento a su cargo. El magnate no puede eliminar la dependencia, pues ello requiere la aprobación del Congreso, por lo que planea cerrar todas las áreas que le sea posible y transferir sus funciones a las entidades federativas, un largo anhelo de los sectores conservadores que invocan los derechos de los padres para oponerse a la enseñanza basada en preceptos pedagógicos y científicos y sustituirla por el adoctrinamiento religioso.

Es una significativa coincidencia que el magnate desmantele el Departamento de Educación cuando en su país se conmemoran los 100 años de uno de los episodios más dolorosamente americanos : el Juicio de Scopes. En ese proceso, que captó la atención nacional y se convirtió en uno de los máximos símbolos de la lucha contra el oscurantismo, una suerte de repetición del juicio a Galileo en el Sur Profundo de Estados Unidos, el profesor de escuela secundaria John Scopes sufrió una persecución de Estado por violar la ley de Tennessee que prohibía la enseñanza de cualquier teoría que niegue la historia de la Divina Creación del hombre tal como se encuentra explicada en la Biblia, y reemplazarla por la enseñanza de que el hombre desciende de un orden de animales inferiores . Scopes fue condenado a pagar una multa por el delito de enseñar, pero el juez –quien arengó al jurado a declararlo culpable, una violación atroz del debido proceso– no se atrevió a imponerle una pena de prisión, y el maestro continuó frente a grupo hasta 1970. En 1987, con siglos de atraso con respecto al resto de Occidente, la disputa pareció zanjarse cuando la Suprema Corte declaró inconstitucional una ley de Luisiana que obligaba a enseñar el creacionismo bíblico como una teoría tan válida como la evolución darwiniana.