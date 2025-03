Nuestros trabajadores, los populistas por un lado, los optimistas tecnológicos por el otro, fueron defraudados por este gobierno. No me refiero solamente a la anterior administración, sino al gobierno desde hace 40 años, porque nuestra clase dirigente tenía dos ideas preconcebidas respecto a la globalización , comentó.

Ya sea que estuviéramos deslocalizando fábricas (llevando la producción fuera de Estados Unidos) a sitios con mano de obra barata o importando recursos humanos de bajo costo mediante el sistema de migración; así, la mano de obra barata se convirtió en la droga de las economías occidentales , comentó.

Agregó que, si se observa, desde Canadá hasta el Reino Unido que importaron grandes cantidades de empleados migrantes y de poco salario han reportado un estancamiento de la productividad , por lo que no existen casualidades, la conexión es muy directa .

El vicepresidente sostuvo que la investigación y desarrollo son claves para ganar la competencia manufacturera mundial, dar a nuestros trabajadores un trato justo y rescatar nuestra herencia de vanguardia empresarial a través de la gran recuperación industrial .

También reconoció las persistentes preocupaciones acerca de que la inteligencia artificial quite plazas laborales a los estadunidenses, pero argumentó que la tecnología podría no tener tanto impacto como la gente supone, reportó The Hill.

Como ejemplo, citó el caso del cajero automático: en algún momento supuso la sustitución de los banqueros, pero puntualizó que en realidad “aumentó la productividad, e incluso hoy en día hay más personas trabajando en atención al cliente en el sector financiero.